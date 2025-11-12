Microsoft ने भारत में लॉन्च की खास सर्विस, 499 में मिलेगा 44,990 रुपये वाले Xbox का मजा

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपनी Xbox Cloud गेमिंग सर्विस को लॉन्च कर दिया है. ये गेम स्ट्रीमिंग सर्विस है. पिछले कुछ समय से इस लॉन्च से जुड़ी लीक्स सामने आ रही थी. Xbox Cloud गेमिंग सर्विस पहले बीटा वर्जन में कुछ देशों में ही उपलब्ध थी. इस सर्विस को गेम पास सब्सक्रिप्शन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है.

ये सर्विस नए अपडेटेड गेम पास एसेंशियल, प्रीमियम और अल्टीमेट प्लान्स के साथ मिलेगी. इन प्लान्स को हाल में ही इंट्रोड्यूस किया गया था. क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विस PC गेम पास पर भी उपलब्ध होगी. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

क्या है क्लाउड गेमिंग सर्विस का फायदा?

Xbox Cloud गेमिंग यूजर्स को Xbox गेम्स खेलने के लिए Xbox कंसोल की जरूरत नहीं होगी. इसकी सर्विस को सब्सक्राइबर करने के साथ ही प्लेयर्स उन गेम्स को खेल सकते हैं, जो क्लाउड पर उपलब्ध हैं. यहां तक की यूजर्स अपनी लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर पाएंगे.

इस सर्विस को Xbox ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. ये ऐप PC, Mac, iOS, Android मोबाइल, टैबलेट के साथ ही सैमसंग और LG स्मार्ट टीवी पर भी उपलब्ध है. इसके अलावा Amazon Fire TV पर भी इस सर्विस को एक्सेस किया जा सकता है.

इस पर गेम खेलने के लिए प्लेयर्स के पास सपोर्टेड कंट्रोलर होना चाहिए. आप Xbox वायरलेस कंट्रोलर और सोनी का डुअल सेंसर कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लाउड गेमिंग के लिए आपके पास हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए.

कम से कम 20Mbps स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन बेहतर रहेगा. इस प्लेटफॉर्म पर कुछ गेम्स टच कंट्रोल, तो कुछ कीबोर्ड और माउंड कंट्रोल के साथ आते हैं. आप गेम पास के जरिए सैकड़ों क्लाउड सपोर्टेड गेम्स को खेल सकते हैं.

कितनी है कीमत?

Xbox Cloud के लिए आपको गेम पास खरीदना होगा. भारत में गेम पास की कीमत 499 रुपये से शुरू होती है, जो एसेंशियल टीयर का है. इसमें 50 से ज्यादा गेम्स का एक्सेस मिलेगा. वहीं प्रीमियम और अल्टीमेट प्लान्स की कीमत क्रमशः 699 रुपये और 1389 रुपये प्रति माह है. पीसी गेम पास की कीमत 939 रुपये प्रति माह है. Microsoft Xbox Series S Console इस वक्त फ्लिपकार्ट पर 44,990 रुपये में लिस्ट है.

