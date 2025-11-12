scorecardresearch
 

Feedback

Microsoft ने भारत में लॉन्च की खास सर्विस, 499 में मिलेगा 44,990 रुपये वाले Xbox का मजा

माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox Cloud गेमिंग सर्विस को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस सर्विस की मदद से आप Xbox कंसोल वाले बहुत से गेम्स को बिना कंसोल के खेल पाएंगे. इन गेम्स को आप स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी, पीसी और टैबलेट पर भी खेल सकते हैं. इसके लिए आपको गेम पास खरीदना होगा. यानी आप 499 रुपये खर्च करके 44,990 वाली सर्विस का मजा ले पाएंगे.

Advertisement
X
Microsoft ने भारत में Xbox क्लाउड गेमिंग सर्विस को लॉन्च कर दिया है. (Photo: Reuters)
Microsoft ने भारत में Xbox क्लाउड गेमिंग सर्विस को लॉन्च कर दिया है. (Photo: Reuters)

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपनी Xbox Cloud गेमिंग सर्विस को लॉन्च कर दिया है. ये गेम स्ट्रीमिंग सर्विस है. पिछले कुछ समय से इस लॉन्च से जुड़ी लीक्स सामने आ रही थी. Xbox Cloud गेमिंग सर्विस पहले बीटा वर्जन में कुछ देशों में ही उपलब्ध थी. इस सर्विस को गेम पास सब्सक्रिप्शन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. 

ये सर्विस नए अपडेटेड गेम पास एसेंशियल, प्रीमियम और अल्टीमेट प्लान्स के साथ मिलेगी. इन प्लान्स को हाल में ही इंट्रोड्यूस किया गया था. क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विस PC गेम पास पर भी उपलब्ध होगी. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

क्या है क्लाउड गेमिंग सर्विस का फायदा? 

Xbox Cloud गेमिंग यूजर्स को Xbox गेम्स खेलने के लिए Xbox कंसोल की जरूरत नहीं होगी. इसकी सर्विस को सब्सक्राइबर करने के साथ ही प्लेयर्स उन गेम्स को खेल सकते हैं, जो क्लाउड पर उपलब्ध हैं. यहां तक की यूजर्स अपनी लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर पाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Railways Minister Ashwini Vaishnaw
Microsoft-Google छोड़ अश्विनी वैष्णव यूज करने लगे Zoho की सर्विसेज 
Microsoft unveils Copilot+ PCs
Microsoft Edge में अब मिलेगा न्यू Copilot Mode, कम बजट में बना सकेंगे घूमने का प्लान  
zoho tech news
Zoho कैसे बना Meta, Google और Microsoft का सिरदर्द? जानें 
Microsoft Layoff
9000 लोगों की नौकरी खतरे में... इस कंपनी में छंटनी का ऐलान, लिस्ट तैयार!  
Microsoft
Microsoft में जिन्होंने AI सिस्टम को दी ट्रेनिंग, उनकी नौकरी AI ने की खत्म  

इस सर्विस को Xbox ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. ये ऐप PC, Mac, iOS, Android मोबाइल, टैबलेट के साथ ही सैमसंग और LG स्मार्ट टीवी पर भी उपलब्ध है. इसके अलावा Amazon Fire TV पर भी इस सर्विस को एक्सेस किया जा सकता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Microsoft-Google छोड़ अश्विनी वैष्णव यूज करने लगे Zoho की सर्विसेज, क्या है इसमें खास

इस पर गेम खेलने के लिए प्लेयर्स के पास सपोर्टेड कंट्रोलर होना चाहिए. आप Xbox वायरलेस कंट्रोलर और सोनी का डुअल सेंसर कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लाउड गेमिंग के लिए आपके पास हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए.

कम से कम 20Mbps स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन बेहतर रहेगा. इस प्लेटफॉर्म पर कुछ गेम्स टच कंट्रोल, तो कुछ कीबोर्ड और माउंड कंट्रोल के साथ आते हैं. आप गेम पास के जरिए सैकड़ों क्लाउड सपोर्टेड गेम्स को खेल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Microsoft में जिन्होंने AI सिस्टम को दी ट्रेनिंग, उनकी नौकरी ही AI ने की खत्म- रिपोर्ट्स

कितनी है कीमत? 

Xbox Cloud के लिए आपको गेम पास खरीदना होगा. भारत में गेम पास की कीमत 499 रुपये से शुरू होती है, जो एसेंशियल टीयर का है. इसमें 50 से ज्यादा गेम्स का एक्सेस मिलेगा. वहीं प्रीमियम और अल्टीमेट प्लान्स की कीमत क्रमशः 699 रुपये और 1389 रुपये प्रति माह है. पीसी गेम पास की कीमत 939 रुपये प्रति माह है. Microsoft Xbox Series S Console इस वक्त फ्लिपकार्ट पर 44,990 रुपये में लिस्ट है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement