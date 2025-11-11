scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

एक्टर धर्मेंद्र की मौत की खबरों को उनकी बेटी ईशा देओल ने अफवाह बताया. वहीं, दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल ट्वेंटी कार मालिक सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ जारी है.

Advertisement
X
धर्मेंद्र (Photo: X @aapkadharam)
धर्मेंद्र (Photo: X @aapkadharam)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की मौत की खबरों को उनकी बेटी ईशा देओल ने अफवाह बताया. वहीं, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल आई ट्वेंटी कार के मालिक सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया. इस धमाके में अबतक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

धर्मेंद्र की हालत स्थिर, फैली मौत की अफवाह, बेटी ईशा ने किया कंफर्म

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन नहीं हुआ है. एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा ने इसे कंफर्म किया है. हालांकि इससे पहले आई खबर ने पूरी इंडस्ट्री समेत फैंस को शॉक दे दिया था. आजतक के अनुसार, सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

दिल्ली ब्लास्ट: i-20 कार के मालिक सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ

दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है. विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार i-20, सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी. पुलिस ने कार मालिक सलमान को हिरासत में लिया और पूछताछ की. सलमान ने बताया कि उसने कार किसी और को बेच दी थी. आजतक के अनुसार, कार HR नंबर की थी, 2014 में गुरुग्राम पते पर रजिस्टर्ड, सफेद रंग और सीएनजी लगी हुई.

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 11 नवंबर, मंगलवार की अहम खबरें 
अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के पास से मिला हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा (Photo: Arvind Ojha/ ITG)
10 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रा को लेकर हुआ समझौता
पढ़ें 10 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 10 नवंबर, सोमवार की अहम खबरें 
एक क्लिक में पढ़ें 9 नवंबर, रविवार की अहम खबरें 
Advertisement

दिल्ली ब्लास्ट में अबतक 8 की मौत, 20 घायल, NIA-NSG जांच में जुटीं

दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ. ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे उड़ गए और आसपास की गाड़ियों भी जलकर खाक हो गईं. अब तक 8 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हैं. आजतक के अनुसार, घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, राजनाथ सिंह, ओवैसी का भी आया बयान

दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम तेज धमाका हुआ. इसमें करीब 8 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए. धमाके से कुछ देर पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक सफेद I-20 कार भीड़ वाले ट्रैफिक से गुजरते दिखाई दे रही है. आजतक के अनुसार, ड्राइविंग सीट पर काला मास्क पहने शख्स आतंकी मोहम्म्द उमर बताया जा रहा है.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई नई ट्रैफिक एडवाइजरी, पुलिस की सलाह- इस रूट पर न जाएं

 दिल्ली में धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल है. इस घटना का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा. दिल्ली पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. आजतक के अनुसार, 11 नवंबर को छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक, नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे.

Advertisement

एक्टर प्रेम चोपड़ा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती, जानिए हेल्थ अपडेट

एक्टर प्रेम चोपड़ा को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 90 साल के एक्टर को हार्ट से जुड़ी समस्या के कारण एडमिट किया गया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है. उन्हें 2-3 दिन में छुट्टी मिलने की संभावना है. आजतक के अनुसार, सोमवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ब्लास्ट के बाद दिल्ली के बार्डर पर हाई अलर्ट, हर यात्री वाहन की हो रही गहन जांच, देखें Video

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए जोरदार धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया. धमाके की आवाज सुनते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. पुलिस ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया. आजतक के अनुसार, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, गांधी नगर और चांदनी चौक जैसे भीड़भाड़ वाले मार्केट्स को खाली कराया गया और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया.

यूपी: फतेहपुर के स्टेशन मास्टर ने KBC में जीते इतने लाख रुपये, अमिताभ बच्चन ने दिया सपरिवार डिनर का न्योता!

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर ने 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के मंच पर शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 11 सवालों का सही जवाब देकर 7.50 लाख रुपये की धनराशि जीती. आजतक के अनुसार, रेलवे स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर की इस सफलता से न केवल रेलवे विभाग बल्कि पूरे फतेहपुर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है.

Advertisement

वर्ल्ड चैम्पियन ऋचा घोष के नाम पर होगा दार्जलिंग स्टेडियम, CM ममता बनर्जी का ऐलान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में बनने वाले नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा. 22 वर्षीय सिलीगुड़ी की इस क्रिकेटर ने भारत को ऐतिहासिक खिताबी जीत दिलाई थी. आजतक के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ऋचा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement