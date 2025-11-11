scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई नई ट्रैफिक एडवाइजरी, पुलिस की सलाह- इस रूट पर न जाएं

दिल्ली के लाल क़िला के पास हुए धमाके के बाद अफरा-तफरी मच गई. धमाका हुंडई i20 कार में हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए. ब्लास्ट के बाद पैदा हुई आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

अगले आदेश तक लागू रहेगी ट्रैफिक एडवाइजरी (Photo: PTI)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित लाल क़िला के पास हुए धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल है. इस धमाके का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा है. वारदात के बाद बनी स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

delhi blast
(Photo: AFP)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "11.11.25 को आपातस्थिति की वजह से छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक, नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे."

यात्रियों को सलाह देते हुए कहा गया है कि वे सुबह 6:00 बजे से अगले आदेश तक इन मार्गों से बचें और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करें. उस दिन छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक और इसके विपरीत, नेताजी सुभाष मार्ग पर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी.

delhi blast
(Photo: AFP)

लाल क़िला मेट्रो स्टेशन बंद

दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, "सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है. बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं."

मौके पर अभी क्या हालात?

पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट्स कार के पार्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं. कार के पार्ट्स जैसे कार स्टीयरिंग, तार और कई दूसरी चीज़ें अभी भी सड़कों पर पड़ी हुई हैं. ब्लास्ट वाली जगह से 200-300 मीटर दूर तक पार्ट्स उड़कर गिरे हैं. कार के स्टीयरिंग पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं.

delhi blast
(Photo: PTI)

आई-20 कार में हुआ था धमाका...

ब्लास्ट के बाद सामने आए CCTV फुटेज में संदिग्ध को हुंडई i20 चलाते हुए देखा गया है. इसी कार में सोमवार शाम लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कुल आठ लोगों की मौत हुई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है.  रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लास्ट से ठीक पहले कार के अंदर डॉ. मोहम्मद उमर दिख रहा है, जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक संदिग्ध आतंकवादी है और पिछले कुछ दिनों से फरार था.

delhi blast
(Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: राजधानी दिल्ली का AQI 500 पार! नोएडा-आगरा की भी हालत गंभीर, चेक करें अपने शहर का हाल

सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि मोहम्मद उमर कार में था और माना जाता है कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस हमले की प्लानिंग की थी. यह हमला सोमवार को फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों के बाद घबराहट में किया गया था.

Advertisement

उमर ने साथियों के साथ मिलकर कार में डेटोनेटर लगाया और इस आतंकी घटना को अंजाम दिया. जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि बिजी शाम के वक्त हुए इस हाई-इंटेंसिटी धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया था. उस वक्त यह पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट लोगों से खचाखच भरा हुआ था.

