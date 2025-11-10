दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, राजनाथ सिंह, ओवैसी का भी आया बयान

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके ने राजधानी को दहला दिया. इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 लोग घायल हुए हैं. धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ. आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की खिड़कियां हिल गईं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है. पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आम वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है.

इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिल्ली में हुए धमाके में जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूं. इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और उनके परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत मिले.

I convey my heartfelt condolences to the families and friends of those who lost their lives in the blast that has taken place in Delhi. I pray for quick recovery of those injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) November 10, 2025

इसी बीच, सुबह जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद में पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े 2,900 किलो विस्फोटक बरामद किए थे. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है. एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, जबकि गृह मंत्रालय ने देशभर में हाई अलर्ट जारी किया है.

गृह मंत्रालय ने देशभर में हाई अलर्ट जारी किया

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धमाके को बेहद दर्दनाक और चिंताजनक बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया और कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है.

Very disturbed by the news of the #RedFort blast. I pray for the swift recovery of the injured and patience for those who lost their dear ones. I hope for a thorough and swift investigation. Those responsible for this condemnable act must receive the maximum punishment under the… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 10, 2025

रक्षा मंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट कर दिया है. इसके अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया है.

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।



इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 10, 2025

