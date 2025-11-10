scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, राजनाथ सिंह, ओवैसी का भी आया बयान

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए भीषण धमाके में 10 लोगों की मौत और 24 घायल हुए हैं. धमाके के बाद एनआईए जांच में जुटी है और गृह मंत्रालय ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया है. इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने घटना पर शोक जताया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए से सहमी दिल्ली (Photo: PTI)
लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए से सहमी दिल्ली (Photo: PTI)

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके ने राजधानी को दहला दिया. इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 लोग घायल हुए हैं. धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ. आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की खिड़कियां हिल गईं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.  घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है. पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आम वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है.

इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिल्ली में हुए धमाके में जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूं. इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और उनके परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत मिले. 

 

इसी बीच, सुबह जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद में पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े 2,900 किलो विस्फोटक बरामद किए थे. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है. एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, जबकि गृह मंत्रालय ने देशभर में हाई अलर्ट जारी किया है.

गृह मंत्रालय ने देशभर में हाई अलर्ट जारी किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धमाके को बेहद दर्दनाक और चिंताजनक बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया और कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है. 

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट कर दिया है. इसके अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया है. 

 

