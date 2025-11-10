scorecardresearch
 

ब्लास्ट के बाद दिल्ली के बार्डर पर हाई अलर्ट, हर यात्री वाहन की हो रही गहन जांच, देखें Video

दिल्ली के लाल किले के पास रविवार शाम हुई जोरदार धमाके की आवाज़ ने पूरे शहर को दहला दिया. कुछ ही मिनटों में पुलिस, बम स्क्वॉड और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंच गईं. जांच जारी है, वहीं दिल्ली के सभी बॉर्डरों और मार्केट्स में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर में यात्री बसों की जांच भी की जा रही
दिल्ली-नोएडा बॉर्डर में यात्री बसों की जांच भी की जा रही

दिल्ली के लाल किले के पास रविवार शाम हुए जोरदार धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया. जैसे ही धमाके की आवाज पुरानी दिल्ली की गलियों में गूंजी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. कुछ ही मिनटों में मौके पर बम स्क्वॉड, फॉरेंसिक टीम और एनएसजी की यूनिट पहुंच गई. पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

धमाके की खबर फैलते ही दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी. सरोजनी नगर, लाजपत नगर, गांधी नगर और चांदनी चौक जैसे भीड़भाड़ वाले मार्केट्स को एहतियातन खाली कराया गया. सदर बाजार में दुकानदारों से अपने-अपने शटर बंद करने की अपील की गई.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धमाका एक कार में हुआ था जो लाल किले के पास संदिग्ध हालत में खड़ी थी. कार के मलबे को जब्त कर फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. शुरुआती जांच में विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है.

दिल्ली के बॉर्डरों पर कड़ी चौकसी

धमाके के बाद राजधानी को जोड़ने वाले बॉर्डरों गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. हर आने-जाने वाले वाहन की गहन जांच की जा रही है. दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों, टैक्सियों और ट्रकों की चेकिंग के लिए स्पेशल टीम तैनात की गई हैं. मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

वीडियो में देखें-कैसे एक्शन में आई दिल्ली पुलिस

धमाके के बाद नोएडा यूपी बॉर्डर में दूसरे राज्यों को जा रही बसों, ट्रकों और बड़े यात्री वाहनों की गहन जांच की जा रही है. पुलिस हर वाहन को पूरी तरह चेक कर रही है. 

इस धमाके के बाद मुंबई पुलिस भी सतर्क हो गई है. शहर के संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग और नाकेबंदी बढ़ा दी गई है. रेलवे स्टेशन, मॉल, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. उधर, यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं.

चौकसी में जुटी दिल्ली पुलिस की टीमें

पूरे शहर में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. जगह-जगह पर नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी संदिग्ध वाहन को रोका जा सके. दिल्ली के हर जोन में DCP स्तर के अधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं.

