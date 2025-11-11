scorecardresearch
 

Feedback

धर्मेंद्र की हालत स्थिर, फैली मौत की अफवाह, बेटी ईशा ने किया कंफर्म, हेमा मालिनी बोलीं- माफ करने लायक नहीं

मंगलवार को बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया को एक गहरा झटका लगा जब धर्मेंद्र की मौत की अफवाह फैली. कहा गया कि धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. धर्मेंद्र के निधन की खबर झूठी निकली. इसका कंफर्मेंशन बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने दिया है.

Advertisement
X
नहीं रहे धर्मेंद्र (Photo: ITG)
नहीं रहे धर्मेंद्र (Photo: ITG)

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन नहीं हुआ है. एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा ने इसे कंफर्म किया है. हालांकि इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री समेत फैंस को शॉक दे दिया था. बता दें कि सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

ईशा का कंफर्मेशन

ईशा ने लिखा- मीडिया लगातार झूठी खबरें फैला रहा है, मेरे पिताजी स्थिर हैं और स्वस्थ हो रहे हैं. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार को कुछ निजी समय दें. पापा के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए की गई प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DEOL (@imeshadeol)

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra Net Worth
खंडाला में फार्महाउस... मुंबई में भी घर, अस्पताल में भर्ती 'शोले' के वीरू... इतनी है संपत्ति  
89 की उम्र में बॉलीवुड के ही-मैन Dharmendra का निधन 
धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में हुआ निधन (Photo: X @aapkadharam)
Live: बॉलीवुड के एक युग का अंत, नहीं रहे धर्मेंद्र... 
dharmendra, the og superstar who lived life king size
धर्मेंद्र... शानदार करियर, दिलदार स्वभाव और एक किंग साइज लाइफ 
Dharmendra (Photo: Instagram/@aapkadharam)
धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में भी नहीं छोड़ा जिम, गिनाए थे फायदे 

हेमा ने भी किया ट्वीट

हेमा ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा- जो कुछ हो रहा है वह माफ करने लायक नहीं है. कैसे जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं जो इलाज पर अच्छी तरह प्रतिक्रिया दे रहा है और स्वस्थ हो रहा है? यह बेहद असम्मानजनक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. कृपया परिवार और उनकी निजता की आवश्यकता का सम्मान करें.

 

 

अस्पताल में मिलने वालों का लगा तांता

Advertisement

बता दें कि जैसे ही ये खबर पता चली कि धर्मेंद्र को नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. वैसे ही इंडस्ट्री में खामोशी छा गई. सेलेब्स उनकी हेल्थ की लेकर काफी चिंतित हो गए. ऐसे में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, एक्टर गोविंदा उनका हालचाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे. जब से धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरा देओल परिवार हॉस्पिटल में ही मौजूद रहा.

हेमा मालिनी ने की थी अपील

वहीं दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने 10 नवंबर की शाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर की मुस्कुराते हुए एक फोटो शेयर की थी. जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने धरम जी की चिंता की, जो इस समय अस्पताल में डॉक्टरों की देख-रेख में हैं. उन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा है. हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से दुआ करने की अपील करती हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं.'

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक हैं. 7 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. जिसमें 'शोले', 'चुपके चुपके', 'सीता और गीता', 'धरम वीर' जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. उनके डायलॉग्स आज भी खूब दोहराए जाते हैं. जिसमें शोले का  'बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना' सबसे ज्यादा हिट रहा है.

Advertisement

अगले महीने रिलीज होगी आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र भले ही 89 साल के हैं लेकिन इडंस्ट्री में वो आज भी एक्टिव हैं. धर्मेंद्र को हाल ही में फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बाद 'तेरी बातों... मे ऐसा उलझा जिया' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था. वो अगस्त्य नंदा की इक्कीस में भी नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
Input: Anita Britto
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement