वर्ल्ड चैम्पियन ऋचा घोष के नाम पर होगा दार्जलिंग स्टेडियम, CM ममता बनर्जी का ऐलान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में बनने वाले नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम वर्ल्ड कप 2025 हीरो ऋचा घोष के नाम पर रखने की घोषणा की है. सौरव गांगुली और झूलन गोस्वामी ने भी ऋचा का सम्मान किया. राज्य सरकार ने उन्हें बंगा भूषण पुरस्कार, सोने की चेन और DSP पद से सम्मानित किया.

वर्ल्ड कप में ऋचा घोष ने खेली कई कमाल पारियां (Photo: ITG)
वर्ल्ड कप में ऋचा घोष ने खेली कई कमाल पारियां (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में बनने वाले नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत की 2025 महिला वर्ल्ड कप विनर ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा. यह फैसला 22 वर्षीय सिलीगुड़ी की इस क्रिकेटर को सम्मान देने के रूप में लिया गया है, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारत को ऐतिहासिक खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा ऋचा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की. उन्होंने कहा कि बंगाल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऋचा की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएं.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड चैम्पियन ऋचा घोष बनीं DSP, सीएम ममता बनर्जी ने सौंपा नियुक्ति पत्र, 'बंग भूषण' सम्मान भी मिला

सीएम ममता बनर्जी ने की घोषणा

ममता बनर्जी ने कहा, 'ऋचा ने सिर्फ 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हमने उन्हें सम्मानित किया है, लेकिन मैं इससे भी अधिक करना चाहती हूं. दार्जिलिंग में लगभग 27 एकड़ जमीन उपलब्ध है और मैंने मेयर को वहां क्रिकेट स्टेडियम की योजना बनाने को कहा है. उसका नाम ‘ऋचा क्रिकेट स्टेडियम’ रखा जाए, ताकि लोग भविष्य में उनके प्रदर्शन को याद करें और प्रेरित हों.'

यह भी पढ़ें: ‘भगवान का ही प्लान था...’, हरमनप्रीत कौर ने कैच लेकर क्यों जेब में रख ली फाइनल की बॉल, PM मोदी को बताई पूरी कहानी

सौरव गांगुली भी रहे मौजूद

इस अवसर पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी ममता बनर्जी के साथ मिलकर युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज़ का सम्मान किया. ऋचा को सोने की परत चढ़ा हुआ बैट और बॉल भेंट किया गया, जिस पर गांगुली और भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी के हस्ताक्षर थे.

DSP भी बनीं ऋचा घोष

राज्य सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित ‘बंगा भूषण पुरस्कार’, एक सोने की चेन, और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के पद पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया. इस दौरान सौरव गांगुली ने कहा कि वो एक दिन घोष को भारतीय कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं.

घोष वर्ल्ड कप की स्टार खिलाड़ियों में से एक रहीं. उन्होंने बतौर फिनिशर और विकेटकीपर शानदार प्रदर्शन किया. ग्रुप स्टेज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके 94 रनों की पारी यादगार रही. 

