यूपी: फतेहपुर के स्टेशन मास्टर ने KBC में जीते इतने लाख रुपये, अमिताभ बच्चन ने दिया सपरिवार डिनर का न्योता!

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर ने 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के मंच पर शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 11 सवालों का सही जवाब देकर 7.50 लाख रुपये की धनराशि जीती. उनकी इस सफलता से न केवल रेलवे विभाग बल्कि पूरे फतेहपुर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है.

आठ साल की मेहनत लाई रंग

'आज तक' से बातचीत में हिमांशु शेखर ने बताया कि 2017 में KBC देखकर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना देखा और तभी से तैयारी में जुट गए थे. उनकी आठ वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह नतीजा दिया.

उन्होंने कहा कि जब मैं KBC शो में पहुंचकर हॉट सीट पर बैठा तो सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं.

सुपर संदूक में मिला खास न्योता

हिमांशु ने 11 सवालों का सही जवाब देकर साढ़े सात लाख रुपये जीते. 12वें सवाल का सही उत्तर न पता होने पर उन्होंने समझदारी से गेम क्विट कर लिया. इसके अलावा, सुपर संदूक राउंड में सभी 10 सवालों का सही जवाब देने पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उन्हें सपरिवार डिनर के लिए आमंत्रित भी किया है.

भाई की पढ़ाई पर खर्च होगी जीती रकम

हिमांशु शेखर ने बताया कि वह जीती हुई धनराशि का उपयोग अपने छोटे भाई की पढ़ाई में खर्च करेंगे. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि सभी लगन व ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलेगी. उनके इस प्रदर्शन से न केवल रेलवे विभाग बल्कि पूरे फतेहपुर जिले में खुशी मनाई गई.

