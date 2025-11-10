scorecardresearch
 

Feedback

यूपी: फतेहपुर के स्टेशन मास्टर ने KBC में जीते इतने लाख रुपये, अमिताभ बच्चन ने दिया सपरिवार डिनर का न्योता!

फतेहपुर के स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर ने KBC में 11 सवालों का सही जवाब देकर 7.50 लाख रुपये जीते. अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने आठ साल कड़ी मेहनत की. उनकी इस सफलता से पूरे फतेहपुर जिले और रेलवे विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई.

Advertisement
X
केबीसी में बिग बी के सामने बैठे हिमांशु शेखर (Photo- Screengrab)
केबीसी में बिग बी के सामने बैठे हिमांशु शेखर (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर ने 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के मंच पर शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 11 सवालों का सही जवाब देकर 7.50 लाख रुपये की धनराशि जीती. उनकी इस सफलता से न केवल रेलवे विभाग बल्कि पूरे फतेहपुर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है. 

आठ साल की मेहनत लाई रंग

'आज तक' से बातचीत में हिमांशु शेखर ने बताया कि 2017 में KBC देखकर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना देखा और तभी से तैयारी में जुट गए थे. उनकी आठ वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह नतीजा दिया.  

सम्बंधित ख़बरें

Diljit Dosanjh
खालिस्तानी ग्रुप से दिलजीत को मिली धमकी, सिंगर ने दिया जवाब? 
Diljit Dosanjh
दिलजीत ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर, भड़का खालिस्तानी गैंग, दी धमकी 
Sunil grover as amitabh bachcan in KBC
KBC में बतौर होस्ट किसने मारी एंट्री, अमिताभ बच्चन ने धक्के मारकर भगाया 
amitabh bachchan with rishabh shetty over kantara
Amitabh बोले – 'Kantara देखने के बाद श्वेता 3 दिन तक..' 
Amitabh bachchan shares daughter shweta had huge impact upon her after watching kantara
'कांतारा देखने के बाद सो नहीं पाई थीं बेटी श्वेता', ऋषभ शेट्टी से बोले अमिताभ 

उन्होंने कहा कि जब मैं KBC शो में पहुंचकर हॉट सीट पर बैठा तो सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं.

सुपर संदूक में मिला खास न्योता

हिमांशु ने 11 सवालों का सही जवाब देकर साढ़े सात लाख रुपये जीते. 12वें सवाल का सही उत्तर न पता होने पर उन्होंने समझदारी से गेम क्विट कर लिया. इसके अलावा, सुपर संदूक राउंड में सभी 10 सवालों का सही जवाब देने पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उन्हें सपरिवार डिनर के लिए आमंत्रित भी किया है. 

Advertisement

भाई की पढ़ाई पर खर्च होगी जीती रकम

हिमांशु शेखर ने बताया कि वह जीती हुई धनराशि का उपयोग अपने छोटे भाई की पढ़ाई में खर्च करेंगे. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि सभी लगन व ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलेगी. उनके इस प्रदर्शन से न केवल रेलवे विभाग बल्कि पूरे फतेहपुर जिले में खुशी मनाई गई. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement