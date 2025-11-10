एक्टर प्रेम चोपड़ा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती, जानिए हेल्थ अपडेट

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि 90 साल के एक्टर को हार्ट से जुड़ी समस्या के कारण एडमिट किया गया है. हालांकि इस समय वो खतरे से बाहर हैं. उन्हें 2 से 3 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी.

जानकारी के मुताबिक प्रेम चोपड़ा की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रेम चोपड़ा को लेकर क्या अपडेट?

वहीं प्रेम चोपड़ा की सेहत को लेकर इंडिया टुडे ने उनके दामाद और एक्टर विकास भल्ला से बात की. उन्होंने बताया, 'एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत ठीक है तथा कुछ दिनों में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी. यह सब उम्र से जुड़ा है और एक नियमित प्रक्रिया है. चिंता की कोई बात नहीं है.'

कब तक मिलेगी अस्पताल से छुट्टी?

वहीं एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्हें हार्ट संबंधी समस्या और वायरल संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके अलावा उनके डॉक्टर जलील पार्कर ने बताया, 'प्रेम चोपड़ा जी को दो दिन पहले उनके पारिवारिक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन गोखले की देखरेख में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें हृदय संबंधी समस्या के साथ-साथ वायरल और फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया है, जिसके लिए मैं भी उसी टीम में उपचार कर रहा हूं. वह आईसीयू में नहीं हैं, बल्कि अपने कमरों और वार्डों में हैं और उनकी हालत गंभीर नहीं है.'

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भी अस्पताल में भर्ती

वहीं इस बीच दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई है. जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत इस समय स्थिर बनी हुई है. अगले 48 घंटे तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे. इस बीच उनका हाल जानने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अस्पताल पहुंचे हैं.

