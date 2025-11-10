दिल्ली ब्लास्ट: i-20 कार के मालिक सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ

दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट की जांच तेज़ हो गई है. विस्फोट में इस्तेमाल हुई जिस कार से धमाका होने की बात कही जा रही है, वह i-20 कार एक सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.

हालांकि, पूछताछ के दौरान सलमान ने पुलिस को बताया कि उसने यह कार आगे किसी और को बेच दी थी. कार HR नंबर की थी जिसका रजिस्ट्रेशन 2014 में गुरुग्राम के पते पर हुआ था. सफेद रंग की इस कार में सीएनजी लगी हुई थी.

RTO के रिकॉर्ड्स से कार की बिक्री और हस्तांतरण (transfer) की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमाके के वक्त यह कार किसके कब्ज़े में थी और इसका असली मालिक कौन है.

पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि धमाके के पीछे की साज़िश और असल गुनहगारों तक पहुंचने के लिए कार के मौजूदा मालिक की सटीक पहचान की जा सके.

24 लोग घायल

आपको बता दें कि लालकिले में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक कार में ब्लास्ट 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ. इस धमाके में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह धमाका हुआ, वहां अक्सर भीड़ रहती है. 8 साल पहले 2017 में यहां लाल किला मेट्रो स्टेशन का निर्माण हुआ था और तब से इस मेट्रो स्टेशन पर ऑटो, ई-रिक्शा और गाड़ियों खड़ी रहती हैं. लोग इस मेट्रो सटेशन से बाहर निकलते हैं तो वो इन्हीं ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा से चांदनी चौक के बाज़ार या चावड़ी बाज़ार की तरफ जाते हैं. मेट्रो स्टेशन के पास धमाका होना किसी बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है

