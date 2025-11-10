scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट: i-20 कार के मालिक सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ

दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट की जांच तेज़ हो गई है. विस्फोट में इस्तेमाल हुई जिस कार से धमाका होने की बात कही जा रही है, वह i-20 कार एक सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी.

Advertisement
X
पुलिस अब RTO से गाड़ी के असली मालिक की पहचान में जुट गई है. (Photo- Reuters )
पुलिस अब RTO से गाड़ी के असली मालिक की पहचान में जुट गई है. (Photo- Reuters )

दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट की जांच तेज़ हो गई है. विस्फोट में इस्तेमाल हुई जिस कार से धमाका होने की बात कही जा रही है, वह i-20 कार एक सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.

हालांकि, पूछताछ के दौरान सलमान ने पुलिस को बताया कि उसने यह कार आगे किसी और को बेच दी थी. कार HR नंबर की थी जिसका रजिस्ट्रेशन 2014 में गुरुग्राम के पते पर हुआ था. सफेद रंग की इस कार में सीएनजी लगी हुई थी.

RTO के रिकॉर्ड्स से कार की बिक्री और हस्तांतरण (transfer) की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमाके के वक्त यह कार किसके कब्ज़े में थी और इसका असली मालिक कौन है.

सम्बंधित ख़बरें

लाल किले हादसे में धर्मेंद्र डागर ने निकालीं 4 बॉडी, कहा- लोग मदद के लिए च‍िल्ला रहे थे
किसी का धड़ गायब था, कोई च‍िल्ला रहा था और लोग वीड‍ियो बना....वहां मौजूद शख्स ने बताया वो मंजर 
People were burning, the public was making videos.
लाल किले के पास चलती कार में धमाका, आतंकी साजिश की आशंका! 
We will investigate from all angles - Home Minister Amit Shah on the Delhi blast.
दिल्ली: लाल किला के पास कार में धमाका, कईं लोगों की मौत 
Delhi Blast: Amit Shah met with the injured to inquire about their condition.
दिल्ली ब्लास्ट के हताहतों से LNJP में म‍िले अमित शाह, जाना हाल, देखें 
ब्लैक एंड व्हाइट: लाल किला के पास भीषण कार ब्लास्ट, आतंकी साजिश से जुड़ रहे तार 

पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि धमाके के पीछे की साज़िश और असल गुनहगारों तक पहुंचने के लिए कार के मौजूदा मालिक की सटीक पहचान की जा सके. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 14 साल बाद सबसे बड़ा धमाका, 10 की मौत, मुंबई तक हाई अलर्ट, NIA-NSG जांच में जुटी

Advertisement

24 लोग घायल

आपको बता दें कि लालकिले में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक कार में ब्लास्ट 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ. इस धमाके में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.
सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह धमाका हुआ, वहां अक्सर भीड़ रहती है. 8 साल पहले 2017 में यहां लाल किला मेट्रो स्टेशन का निर्माण हुआ था और तब से इस मेट्रो स्टेशन पर ऑटो, ई-रिक्शा और गाड़ियों खड़ी रहती हैं. लोग इस मेट्रो सटेशन से बाहर निकलते हैं तो वो इन्हीं ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा से चांदनी चौक के बाज़ार या चावड़ी बाज़ार की तरफ जाते हैं. मेट्रो स्टेशन के पास धमाका होना किसी बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement