Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: आज की प्रमुख सुर्खियों में तकनीकी और मौसम कारणों से चेन्नई डाइवर्ट हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI2455, INDIA ब्लॉक के ‘वोट चोरी’ मार्च पर दिल्ली पुलिस का बयान, और पाकिस्तान सेना प्रमुख का भारत को परमाणु हमले की धमकी शामिल है. पढ़ें आज सुबह की अहम खबरें...

एयर इंडिया के विमान को चेन्नई डाइवर्ट किया गया था (Photo- ITG)
एयर इंडिया के विमान को चेन्नई डाइवर्ट किया गया था (Photo- ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: आज की अहम खबरों में एयर इंडिया फ्लाइट AI2455 का चेन्नई डाइवर्जन सुर्खियों में है, जिसमें कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत 100 यात्री सवार थे. दिल्ली पुलिस ने INDIA ब्लॉक के ‘वोट चोरी’ मार्च के लिए अनुमति न मिलने की बात कही. पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का विवादित परमाणु बयान सामने आया है. हैरानी की बात ये है कि उन्होंने अमेरिका से धमकियों भरे बयान दिए हैं. आज उत्तराखंड-हिमाचल में बारिश अलर्ट और आज से यूपी विधानसभा का चार दिनों का विशेष सत्र भी शुरू हो रहा है.

केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसदों को लेकर जा रहा एअर इंडिया विमान चेन्नई डाइवर्ट, 100 पैसेंजर थे सवार

एअर इंडिया के विमान AI2455 को तकनीकी आशंका और मार्ग में मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियातन चेन्नई की ओर मोड़ना पड़ा. विमान सुरक्षित रूप से चेन्नई में उतरा, जहां विमान की जरूरी जांच की जाएगी.

INDIA ब्लॉक को 'वोट चोरी' मार्च की नहीं मिली मंजूरी, दिल्ली पुलिस का दावा- नहीं मांगी परमिशन

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक ने सोमवार, 11 अगस्त को निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक प्रस्तावित ‘वोट चोरी’ मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है. रविवार तक इस रैली के लिए कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था.

'डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को भी साथ में ले डूबेंगे', आसिम मुनीर ने अमेरिका से दी भारत को परमाणु हमले की धमकी

अमेरिका में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसीम मुनीर ने भारत के खिलाफ अब तक का सबसे विवादित बयान दे दिया है. टाम्पा में आयोजित एक ब्लैक-टाई डिनर में मुनीर ने कहा – “हम परमाणु ताकत हैं. अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे.”

हिमाचल-उत्तराखंड में भारी बारिश फिर बढ़ाएगी मुसीबत? 6 दिन का अलर्ट, इस जिले में स्कूल भी बंद, जानें हफ्तेभर का मौसम

मौसम विभाग ने आज यानी 11 अगस्त को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट हैं.

आज से शुरू हो रहा UP विधानसभा का मॉनसून सत्र, एक दिन 24 घंटे चलेगी सदन की कार्यवाही

लखनऊ में सोमवार से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चार दिवसीय मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है. सत्र का एक दिन लगातार 24 घंटे चलेगा, जिसमें मंत्री अपने-अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे. 13 अगस्त को दोनों सदनों में विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तृत चर्चा होगी.

