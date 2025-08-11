scorecardresearch
 

Feedback

'डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को भी साथ में ले डूबेंगे', आसिम मुनीर ने अमेरिका से दी भारत को परमाणु हमले की धमकी

अमेरिका में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसीम मुनीर ने भारत के खिलाफ अब तक का सबसे विवादित बयान दे दिया है. टाम्पा में आयोजित एक ब्लैक-टाई डिनर में मुनीर ने कहा – “हम परमाणु ताकत हैं. अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे.”

Advertisement
X
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर. (File Photo: Reuters)
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर. (File Photo: Reuters)

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी दी है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह "आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा." 

यह अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ परमाणु धमकी दी हो.

बिजनेसमैन और मानद वाणिज्य दूत अदनान असद द्वारा टैम्पा में आयोजित एक ब्लैक-टाई डिनर में पहुंचने मुनीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा, "हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं. अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे."

सम्बंधित ख़बरें

pak army chief general asim munir
क्यों बार-बार America जा रहे हैं Pak जनरल Asim Munir? 
आसिम मुनीर दोबारा अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं. (Photo: ITG)
इधर भारत पर टैरिफ बम, उधर आसिम मुनीर को बुलावा... बार-बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ? 
Pakistan and US relations (Photo: ITG)
ट्रंप के झांसे में आकर चीन से रिश्ते नहीं बिगाड़ेगा PAK... चीनी एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा 
nawaz sharif - pak president
नवाज़ शरीफ बनेंगे राष्ट्रपति? Pak सरकार और नेता बोले... 
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (Photo: Screengrab)
'इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत है तो बोल दें ट्रंप झूठे हैं...', राहुल गांधी का पीएम मोदी को सीधा चैलेंज 

'भारत के बांध पर कर देंगे मिसाइल अटैक'

मुनीर ने भारत के साथ चार दिनों के संघर्ष के बाद दो महीनों में अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वह ऐसा करेगा, तो हम इसे दस मिसाइलों से नष्ट कर देंगे." 

Advertisement

द प्रिंट के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा, " सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है. हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह."

यह भी पढ़ें: 'हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं, सिंधु पर डैम बना तो...', भारत को असीम मुनीर की गीदड़भभकी

भारत मर्सिडीज, पाकिस्तान डंप ट्रक: मुनीर
आसिम मुनीर ने भारत की तुलना “हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज” से और पाकिस्तान को “कंकड़-पत्थरों से भरे डंप ट्रक” से की. उन्होंने कहा, "भारत हाईवे पर फरारी की तरह चमकती हुई मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डंप ट्रक हैं. अगर ट्रक कार से टकराता है, तो किसका नुकसान होगा?" 

मुनीर ने दावा किया कि "भारत खुद को एक विश्व गुरु के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह इससे बहुत दूर है." उन्होंने कनाडा में एक सिख नेता की हत्या, कतर में आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी और कुलभूषण जाधव मामले का जिक्र करते हुए दावा किया कि ये घटनाएं भारत की अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में कथित संलिप्तता का "अकाट्य प्रमाण" हैं.

मुनीर ने सैन्य अफसरों से मुलाकात की
मुनीर ने अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के साथ-साथ पाकिस्तानी प्रवासियों से भी मुलाकात की. इस दौरान, उन्होंने निवर्तमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर जनरल माइकल कुरील के सेवानिवृत्ति समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर के कार्यभार ग्रहण समारोह में भाग लिया. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: इधर भारत पर टैरिफ बम, उधर आसिम मुनीर को बुलावा... बार-बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ?

मुनीर ने कुरिल्ला के नेतृत्व और अमेरिका-पाकिस्तान सैन्य संबंधों में उनके योगदान की प्रशंसा की. उन्होंने ने सैन्य सहयोग पर चर्चा के लिए ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन से भी मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया.

यह मुनीर का पिछले दो महीनों में दूसरा अमेरिका दौरा था. जून में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निजी लंच पर मुलाकात की थी. इसके बाद दोनों देशों में तेल समझौते समेत कई सहयोग घोषणाएं हुईं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement