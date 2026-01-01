scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सरकार ने 1 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया. वहीं, भारत और पाकिस्तान ने आज डिप्लोमैटिक चैनलों से अपने-अपने परमाणु ठिकानों और संस्थानों की लिस्ट शेयर की है.

जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 6.5% का उछाल (Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 जनवरी, 2025 की खबरें और समाचार: सरकार ने 1 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया. वहीं, भारत और पाकिस्तान ने आज डिप्लोमैटिक चैनलों से अपने-अपने परमाणु ठिकानों और संस्थानों की लिस्ट शेयर की है. इन खबरों के अलावा, नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने विशेष चेकिंग और निगरानी अभियान चलाया. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

GST Collection: जीएसटी से भरा सरकार का खजाना, दिसंबर में 6% बढ़ा... 1.74 लाख करोड़ के पार

1 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी कर दिया गया है. कलेक्शन साल के आखिरी महीने में सालाना आधार बढ़ोतरी के साथ 1.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है. इससे पिछले साल दिसंबर 2024 में ग्रॉस GST रेवेन्यू 1.64 लाख करोड़ से ज्यादा था. इसमें सालाना आधार पर 6.1 फीसदी का इजाफा देखा गया है.

तनाव के बीच भारत-पाकिस्तान ने एक-दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट क्यों सौंपी?

भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार, 1 जनवरी को डिप्लोमैटिक चैनलों से अपने-अपने परमाणु ठिकानों और संस्थानों की लिस्ट शेयर की है. ये आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों और संस्थानों पर हमलों के निषेध से संबंधित समझौते के तहत किया गया. विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी दी है.

नए साल की रात दिल्ली और फरीदाबाद में सख्त रही ट्रैफिक पुलिस, 2024 के मुकाबले 2025 में कई गुना ज्यादा चालान

नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने विशेष चेकिंग और निगरानी अभियान चलाया. आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को दिल्ली में कुल 8,461 ट्रैफिक उल्लंघनों के चालान किए गए, जबकि 31 दिसंबर 2024 को यह संख्या 2,901 थी. वहीं, फरीदाबाद में 750 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए.

पंजाब पुलिस का 'विजन 2026'... अब 7 मिनट में पहुंचेगी मदद, DGP ने पेश किया टेक-ड्रिवन रोडमैप

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बुधवार को पंजाब पुलिस का महत्वाकांक्षी 'विजन 2026' पेश किया. डीजीपी ने बताया कि इस विजन के तहत डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा. इस नए रोडमैप का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया समय को मौजूदा 12-13 मिनट से घटाकर केवल 7-8 मिनट तक लाना है.

नए साल की शुरुआत से पहले केंद्र ने किए बड़े प्रशासनिक बदलाव, 48 अधिकारियों को नई तैनाती

केंद्र सरकार ने प्रमुख मंत्रालयों और विभागों में जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और समकक्ष पदों पर बड़ी संख्या में सीनियर-लेवल की नियुक्तियों को मंज़ूरी दी है. 31 दिसंबर की देर रात जारी आदेश में आईएएस, आईएफएस, आईआरटीईएस समेत विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के 48 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है.

विराट कोहली ने शेयर की 2026 की पहली तस्वीर, ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में अनुष्का ने ढाया कहर, फैंस दे रहे बधाई

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर नए साल पर पहली तस्वीर पोस्ट की है.  इस फोटो में कोहली के साथ उनकी वाइफ और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी नजर आ रही हैं. फैंस इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं और कपल को न्यू ईयर की बधाई दे रहे हैं तो कोई दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहा है.

असम चुनाव में पहचान और विकास पर रहेगा फोकस: हिमंत बिस्वा सरमा

असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना एजेंडा साफ कर दिया है. CM सरमा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में पहचान और विकास मुख्य फोकस होंगे. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें राज्य से निष्कासित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 

JEE Advanced 2026 का शेड्यूल हुआ जारी... जानिए कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

IIT रुड़की ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डिटेल्ड शेड्यूल की घोषणा कर दी है. JEE मेन 2026 क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए JEE एडवांस्ड 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से शुरू होगा, जो 2 मई तक चलेगा. JEE Advanced 2026 के लिए परीक्षाएं 17 मई को आयोजित होगी. वहीं, फाइनल आंसर और नतीजे 1 जून को घोषित किए जाएंगे.

50 से ज्यादा दिन चलेंगे CBSE के बोर्ड एग्जाम, नई डेटशीट जारी... इस दिन है आखिरी परीक्षा

CBSE ने 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड एग्जाम की डेटशीट में बदलाव कर नई डेटशीट जारी कर दी है. इसके तहत अब 10वीं की परीक्षा 3 मार्च को शुरू होने वाली थी, जो अब 11 मार्च से शुरू होगी. वहीं 12वीं की परीक्षा अब 10 अप्रैल से शुरू होगी. उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर नई डेटशीट चेक कर सकते हैं.

हिमाचल के सोलन में थाने के पास ब्लास्ट, चूकनाचूर हुए इमारतों के शीशे

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित नालागढ़ पुलिस थाने के पास एक गली में जोरदार धमाका हुआ है. इस विस्फोट से आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे टूट गए हैं. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. आजतक के अनुसार, फिलहाल धमाका किस वजह से हुआ इसके पीछे की वजहें अब तक सामने नहीं आई हैं.

---- समाप्त ----
