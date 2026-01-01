scorecardresearch
 
नए साल की शुरुआत से पहले केंद्र ने किए बड़े प्रशासनिक बदलाव, 48 अधिकारियों को नई तैनाती

साल 2025 के अंतिम दिन केंद्र सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है. आईएएस, आईएफएस, आईआरटीईएस समेत विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के 48 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है.

पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश (Photo: PTI)

साल 2025 के अंतिम दिन देश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल देखने को मिला. केंद्र सरकार ने प्रमुख मंत्रालयों और विभागों में जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और समकक्ष पदों पर बड़ी संख्या में सीनियर-लेवल की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है. 31 दिसंबर की देर रात जारी आदेश में अलग-अलग आदेश में चार दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को नई नियुक्ति दी गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी (ACC) की मंजूरी के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने नई नियुक्तियों से संबंधित आदेश जारी कर दिए. इन आदेश के मुताबिक इन नियुक्तियों को 31 दिसंबर के दिन मंजूरी दी गई थी. 2009 बैच के आईएएस अधिकारी चिन्मय पुंडलिकराव गोटमारे और 2005 बैच की आईएफएस अधिकारी नेहा वर्मा को कृषि और किसान कल्याण विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है.

आईआरटीएस 2000 बैच के अधिकारी मनोज कुमार गंगेया को कोयला मंत्रालय और 2005 बैच के आईएफएस अमित वर्मा, 2008 बैच के आईएएस उज्ज्वल कुमार घोष और 2001 बैच के आईआरएस कपिल चौधरी को वाणिज्य विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. 2005 बैच के आईएएस राहुल जैन को कॉर्पोरेट मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी, 2003 बैच के आईआरटीएस अधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा को संस्कृति मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: तिरुवनंतपुरम: स्थानीय चुनाव में पहली बार BJP की सत्ता, PM मोदी ने मेयर को लिखा बधाई पत्र

सचिवालय सर्विसेज के अधिकारी शाजन जॉर्ज पी वर्गीस को रक्षा विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. 2009 बैच की आईएएस अधिकारी तन्वी गर्ग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी बनाई गई हैं. 2006 बैच के आईएएस हनीश छाबड़ा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, 2005 बैच के आईएएस सिबिन सी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी का प्रभार दिया गया है.

यह भी पढ़ें: नए साल पर बंगाल को बड़ी सौगात, इस रूट पर चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

इसी तरह अरिंदम मोदक राष्ट्रीय दंत आयोग में सचिव बनाए गए हैं. सत्यनारायण गुप्ता को नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड में जॉइंट सेक्रेटरी और निष्ठा तिवारी को गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है. गुरजीत सिंह ढिल्लों को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी विनम्र मिश्रा और केशवेंद्र कुमार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है. संदीप वसंत कदम को खान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मिशन प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है.

