हिमाचल के सोलन में थाने के पास ब्लास्ट, चूकनाचूर हुए इमारतों के शीशे

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित नालागढ़ पुलिस थाने के पास एक गली में जोरदार धमाका हुआ है. इस विस्फोट से आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे टूट गए हैं. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंंची एक्सपर्ट्स की टीम (Representative Image)
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में पुलिस थाने के पास एक सड़क वाली गली में भीषण धमाका हुआ है. यह घटना बद्दी पुलिस जिला क्षेत्र के अंतर्गत आती है. धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 400 से 500 मीटर दूर तक सुनाई दी. इस विस्फोट की वजह से आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे पूरी तरह चूर-चूर हो गए हैं. 

घटना के बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मौके को सील कर दिया है, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ न किया जा सके. फिलहाल धमाका किस वजह से हुआ इसके पीछे की वजहें अब तक सामने नहीं आई हैं.

राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है. एसपी बद्दी विनोद धीमान और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं.

इलाके में दहशत का माहौल

नालागढ़ में हुए इस जोरदार धमाके के बाद स्थानीय लोगों में भारी दहशत फैल गई है. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, धमाके की गूंज काफी दूर तक महसूस की गई. विस्फोट के बाद घटनास्थल के पास स्थित आर्मी अस्पताल की खिड़कियों के शीशे टूटकर जमीन पर गिर गए. धमाके की तीव्रता को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है और किसी भी नागरिक को घटनास्थल की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

यह भी पढ़ें: स्विट्जरलैंड के बार में बम ब्लास्ट, 10 लोगों की मौत, नए साल के जश्न के बीच धमाका, लपटों में घिरी बिल्डिंग

फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच

धमाके की जानकारी मिलते ही एसपी बद्दी विनोद धीमान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस का कहना है कि धमाके के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. एक्सपर्ट्स की टीम जमीन से सैंपल्स इकट्ठा कर रही है, जिससे यह पता चल सके कि यह किसी विस्फोटक पदार्थ के कारण हुआ या इसके पीछे कोई और तकनीकी कारण था. जांच पूरी होने तक पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सुरक्षित रखा है.

यह भी पढ़ें: 'रात 12 बजे धमाका होगा...', संजय राउत के घर के पास कार पर लिखे मैसेज से हड़कंप, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

