50 से ज्यादा दिन चलेंगे CBSE के बोर्ड एग्जाम, नई डेटशीट जारी... इस दिन है आखिरी परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड एग्जाम की डेटशीट में बदलाव कर नई डेटशीट जारी कर दी है. इसके तहत अब 10वीं की परीक्षा 3 मार्च को शुरू होने वाली थी, जो अब 11 मार्च से शुरू होगी. वहीं 12वीं की परीक्षा अब 10 अप्रैल से शुरू होगी.

उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर नई डेटशीट चेक कर सकते हैं. बोर्ड की ओर से यह बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है.

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Rescheduling_Class_X_XII_30122025.pdf

क्लास 10 के ये एग्जाम स्थगित

CBSE से जुड़े स्कूलों के प्रिंसिपल को 29 दिसंबर को भेजे गए ऑफिशियल नोटिस में बोर्ड ने बताया कि कक्षा 10वीं के 13 विषयों की परीक्षाएं की तारीखों में बदलाव किया गया है. ये एग्जाम पहले 3 मार्च से शुरू होनी थीं, लेकिन अब इसका आयोजन 11 मार्च से किया जाएगा.

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Revised_Class_X_Date_Sheet_31122025.pdf

इन विषयों की बदली गई तारीख

जिन विषयों की तारीखों में बदलाव हुआ है उनमें तिब्बती, जर्मन, नेशनल कैडेट कोर, भोटी, बोडो, तंगखुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो, बहास मलयू और अकाउंटिंग शामिल है.

बोर्ड का निर्देश

बोर्ड का कहना है कि यह फैसला परीक्षाओं को सही तरीके से कराने के लिए किया गया है. इसके साथ ही स्कूलों से कहा गया है कि एग्जाम की डेट में हुए बदलाव को लेकर जानकारी छात्रों और अभिभावकों को जल्द से जल्द दें ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए.

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Revised_Class_XII_Date_Sheet_31122025.pdf

कक्षा 12 के इस पेपर की बदली तारीख

वहीं, कक्षा 10 के अलावा 12वीं की लीवल स्टडीज परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है. पहले ये परीक्षा 3 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अब ये 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी.

बाकी परीक्षाएं होंगी तय कार्यक्रम के अनुसार

CBSE ने छात्रों को विश्वास दिलाया है कि जिन परीक्षाओं का उल्लेख रिवाइज्ड टाइम टेबल में नहीं है, वे सभी परीक्षा पहले के अनुसार ही होंगी.



