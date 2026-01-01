JEE Advanced 2026 का शेड्यूल हुआ जारी... जानिए कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की (IIT रुड़की) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Advanced) के लिए डिटेल्ड शेड्यूल की घोषणा कर दी है. JEE मेन 2026 क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए JEE एडवांस्ड 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से शुरू होगा, जो 2 मई तक चलेगा. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac. in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि JEE Advanced 2026 के लिए परीक्षाएं 17 मई को आयोजित होगी. वहीं, फाइनल आंसर और नतीजे 1 जून को घोषित किए जाएंगे. पेपर दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहला चरण सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलेगा. वहीं, दूसरा चरण दोपहर 2.30 बजे से शाम के 5.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा.

इस डेट से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

IIT रुड़की की ओर से जारी हुई जानकारी के मुताबिक JEE Advanced के लिए फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स और OCI/PIO/(F) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 6 अप्रैल से शुरू कर दिए जाएंगे. वहीं, मेन क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए JEE Advanced के लिए आवेदन 23 अप्रैल से शुरू होंगे. इसके लिए अंतिम तिथि 2 मई, 2026 है. फीस जमा करने की आखिरी तारीख 4 मई, 2026 तय की गई है.

इन तारीखों पर दें ध्यान

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 6 अप्रैल, 2026 है. फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 2 मई, 2026 है. मेन क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए JEE Advanced के लिए आवेदन 23 अप्रैल से शुरू होंगे. एप्लीकेशन फीस भरने की अंतिम तारीख 4 मई है. एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 11 से लेकर 17 मई, 2026 है. JEE Advanced की परीक्षा का आयोजन 17 मई को होगा. वहीं, इसके लिए आंसर 25 मई को जारी किए जाएंगे. फीडबैक दाखिल करने के लिए 25 से 26 मई का दिन तय किया गया है. रिजल्ट 1 जून,2026 को जारी किया जाएगा.

इतना लगेगा आवेदन शुल्क

इसपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारतीय उम्मीदवारों को 3200 रुपये शुल्क भरना होगा. वहीं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी समेत सभी वर्ग की महिलाओं के लिए ये शुल्क1600 रुपये है. इसके अलावा OCI/PIO/(I) उम्मीदवार जो OPEN (GEN) के कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 3200 रुपये जमा करने होंगे. OPEN (GEN-PwD) और महिलाओं के लिए और (GEN-GEN-PwD) को 1600 रुपये जमा करने होंगे.

इस बार IIT रुड़की के पास है जिम्मेदारी

बता दें कि इस बार एग्जाम की जिम्मेदारी IIT रुड़की को दी गई है. अभ्यर्थी तैयारी अच्छे से कर सकें, इसके लिए IIT रुड़की ने 5 महीने पहले ही JEE Advanced का सिलेबस जारी कर दिया है. इसके जरिए 23 IIT करीब 18,160 सीटों पर प्रवेश मिलता है. इसके लिए परीक्षा कंप्यूटर आधारित होंगे.



