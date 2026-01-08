Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 08 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

कोलकाता में I-PAC के ऑफिस और इसके मुख्य प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है. अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बयान जारी कर बताया कि ये कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन की जांच के लिए की गई है. वेदांता फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूटा है. चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. पढ़ें गुरुवार शाम की टॉप 5 खबरें...

I-PAC के दफ्तर पर क्यों पड़ा छापा, CM ममता के हंगामे के बाद ED ने बताई वजह

कोलकाता में I-PAC के ऑफिस और इसके मुख्य प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है. अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बयान जारी कर बताया कि ये कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन की जांच के लिए की गई है. ईडी का कहना है कि जांच में पता चला है कि कोयला तस्करी से प्राप्त अपराध की आय को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से लेयरिंग किया गया और करोड़ों रुपये की राशि IPAC को ट्रांसफर की गई.

वेदांता फैमिली पर टूटा दुखों का पहाड़, ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट

वेदांता फैमिली (Vedanta Family) पर दुखों का पहाड़ टूटा है. चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान निधन (Anil Agarwal Son Dies) हो गया. उन्हें स्कीइंग हादसे के बाद Mount Sinai Hospital में भर्ती कराया गया था, जहां 49 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली.

'कुछ तो गड़बड़ है... इंदौर को 8 बार अवॉर्ड कैसे मिला?', MP के नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल; BJP बोली- ये लाशों पर राजनीति

विपक्षी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर हमला बोला और कहा कि लोगों को जिंदा रखने के लिए साफ पानी की जरूरत है, न कि सफाई के अवॉर्ड की.

यूपी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बढ़ी बीजेपी की टेंशन, CM योगी बोले- इसे हल्के में न लें

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. राज्य भर में करीब 2.89 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में चिंता साफ दिखाई दे रही है. पार्टी के भीतर पहले से ही एसआईआर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थीं, जो अब और गहरी हो गई हैं.

'ट्रंप हिटलर बन गया है, पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है, एक न एक दिन हमें भी...', बिजनेसमैन निरंजन हीरानंदानी ने चेताया

मुंबई में आजतक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिटलर बन गया है और वो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है. उन्होंने कहा कि हिटलर का क्या उपाय था उसने जंग किया ये भी जंग कर रहा है.

