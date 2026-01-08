scorecardresearch
 
'कुछ तो गड़बड़ है... इंदौर को 8 बार अवॉर्ड कैसे मिला?', MP के नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल; BJP बोली- ये लाशों पर राजनीति

Indore Cleanest City Award Controversy 2026: मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग को 'फर्जी' करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि नलों से जहर बह रहा है और 20 लोगों की मौत हो चुकी है. बीजेपी ने इसे 'लाशों पर राजनीति' बताया है.

उमंग सिंघार ने इंदौर के 6 इलाकों में जांची पानी की क्वालिटी.(Photo:x/@UmangSinghar)
उमंग सिंघार ने इंदौर के 6 इलाकों में जांची पानी की क्वालिटी.(Photo:x/@UmangSinghar)

विपक्षी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर हमला बोला और कहा कि लोगों को जिंदा रखने के लिए साफ पानी की जरूरत है, न कि सफाई के अवॉर्ड की.

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने यह भी जानना चाहा कि इंदौर को लगातार 8 बार सबसे साफ शहर का टैग कैसे मिला, जबकि शहर में नलों से जहर बह रहा था और आरोप लगाया कि सरकार ने नकली दस्तावेजों के आधार पर सफाई के अवॉर्ड हासिल किए हैं.

इस आलोचना पर सत्ताधारी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसने कांग्रेस पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पानी दूषित होने की बात सामने आने के तुरंत बाद सरकार ने कार्रवाई की.

दरअसल, दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में डायरिया और उल्टी का प्रकोप देखा गया, जिसका कारण दूषित पानी पीना बताया गया. अधिकारियों ने बाद में कहा कि पानी की सप्लाई पाइपलाइन के ऊपर एक पब्लिक टॉयलेट बना हुआ पाया गया, जिससे दूषित पानी फैल सकता है.

दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या को लेकर भ्रम बना रहा, जब मंगलवार को जिला प्रशासन ने 18 पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे के चेक बांटे, जबकि आधिकारिक आंकड़ा 7 ही बताया गया.

'नलों से बह रहा है जहर'

सिंघार ने पानी की क्वालिटी जांचने के लिए इंदौर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया. यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के सफाई और विकसित भारत के दावे जमीन पर पूरी तरह फेल हो गए हैं, क्योंकि यहां नलों से जहर बह रहा है."

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "इंदौर को 8 बार टॉप रैंकिंग के साथ सबसे साफ शहर का अवॉर्ड मिला है. लेकिन अगर यहां के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो इस सफाई रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है. कहीं कुछ गड़बड़ है... कागजात में कुछ गड़बड़ है. उन्हें 8 बार अवॉर्ड कैसे मिला? सरकारी अधिकारियों को पता है कि उन्होंने नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अवॉर्ड कैसे हासिल किया."

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "क्या यह देश का सबसे साफ शहर है, जिसका नगर निगम का बजट राज्य में सबसे ज्यादा (8 हजार करोड़ रुपये) है? फिर भी नागरिकों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है."

सिंघार ने मदीना नगर, खजराना, भूरी टेकरी, बर्फ़ानी धाम, कृष्णा बाग और कनाडिया इलाकों का दौरा किया, जो भागीरथपुरा से पांच से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं.

इंदौर के 6 इलाकों में जांची पानी की क्वालिटी

नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा, "मैंने इन इलाकों में पानी की क्वालिटी की जांच की और नतीजा यह है कि बीजेपी सरकार के सफाई और विकसित भारत के दावे जमीन पर पूरी तरह फेल हो गए हैं. भागीरथपुरा से लेकर इंदौर के कई दूसरे इलाकों तक, नलों से बदबूदार और सीवेज वाला पानी आ रहा है, जो इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे शहर के प्रशासन की सिस्टमैटिक नाकामी है."

उन्होंने सरकार पर दूषित पानी से हुई मौतों की असली संख्या छिपाने का आरोप लगाया और दावा किया कि अब तक इसकी वजह से 20 लोगों की मौत हो चुकी है.

मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "सफाई के अवॉर्ड लोगों को जिंदा नहीं रखते, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है और राज्य सरकार इसमें नाकाम रही है."

कांग्रेस नेता ने मांग की कि पूरे राज्य में पानी की क्वालिटी की जांच की जाए और सभी जन प्रतिनिधियों और नागरिकों से लोगों की सुरक्षा के लिए अपने-अपने इलाकों में भी ऐसा करने की अपील की.

उन्होंने मांग की कि इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इंदौर के मेयर के इस्तीफे की भी मांग की.

'लाशों पर राजनीति कर रही कांग्रेस'

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर 'लाशों पर राजनीति' करने का आरोप लगाया, जो पानी में गंदगी से हुई मौतों के संदर्भ में था. उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस सुझाव हैं, तो उसे ऐसी गंदी राजनीति करने के बजाय सरकार को देना चाहिए."

बग्गा ने कहा कि जब राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लंबे समय तक इंदौर (राऊ सीट) से विधायक थे, तो उन्होंने पानी की क्वालिटी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं उठाया. उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और वह लगातार उन कारणों को दूर करने के लिए काम कर रही है जिनकी वजह से यह घटना हुई."

---- समाप्त ----
