Vedanta Share Fall: वेदांता फैमिली पर टूटा दुखों का पहाड़, ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट

Vedanta Share Fall: अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को निधन हो गया और इस खबर के आने के बाद उनकी कंपनी वेदांता के शेयर में भी तेज गिरावट देखने को मिली है. यही नहीं हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक भी क्रैश हुआ है, जिसकी चेयरपर्सन उनकी बेटी प्रिया अग्रवाल हैं.

अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन (Photo: X/@AnilAgarwal_Ved)
वेदांता फैमिली (Vedanta Family) पर दुखों का पहाड़ टूटा है. चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान निधन (Anil Agarwal Son Dies) हो गया. उन्हें स्कीइंग हादसे के बाद Mount Sinai Hospital में भर्ती कराया गया था, जहां 49 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली.

बेटे के निधन से अनिल अग्रवाल टूट गए और सोशल मीडिया पर उनके द्वारा किए गए पोस्ट में उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे दर्दनाक दिन बताया है. वेदांता चेयरमैन के बेटे के निधन की खबर का असर उनकी कंपनियों के शेयरों पर भी साफ देखने को मिला है. Vedanta Share 4%, तो Hindustan Zink Share 6% से ज्यादा फिसल गया. 

खुलते ही बिखरने लगा वेदांता स्टॉक 
Anil Agrawal के बेटे के निधन की खबर आने के बाद गुरुवार को शेयर मार्केट (Stock Market) में जब कारोबार की शुरुआत हुई, तो वेदांता लिमिटेड का शेयर (Vedanta Share) अपने पिछले बंद 622 रुपये की तुलना में टूटकर 619 रुपये पर ओपन हुआ. इसके बाद ये तेजी से फिसलते हुए 4 फीसदी के आसपास गिरकर 595 रुपये पर आ गया. हालांकि, बाजार बंद होने पर वेदांता का शेयर 3.23% की गिरावट के साथ 602.10 रुपये पर बंद हुआ और कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 2.24 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. बता दें कि पिछले एक महीने से इसमें तेजी देखने को मिल रही थी और ये 18% से ज्यादा चढ़ चुका था, लेकिन अब अचानक फिसल गया है. 

हिंदुस्तान जिंक का शेयर हुआ क्रैश  
जहां एक ओर अनिल अंबानी की कंपनी वेदांता लिमिटेड का शेयर धड़ाम (Hindustan Zinc Share Crash) हुआ, तो वहीं उनकी दूसरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टॉक (HZL Share) 623 रुपये पर ओपन होने के बाद गिरते हुए मार्केट क्लोज होने से आधे घंटे पहले तक 588.35 रुपये पर आ गया था, हालांकि, बाजार बंद होने पर ये 6.35% टूटकर 590 रुपये पर क्लोज हुआ. इसका मार्केट कैप भी कम होकर 2.49 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. 

क्या ये भी है गिरावट की वजह? 
वेदांता फैमिली के लिए आई अग्निवेश अग्रवाल के निधन की बुरी खबर ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर में इस तगड़ी गिरावट के पीछे चांदी की बिखरती कीमतों (Silver Price Crash) का भी बड़ा रोल है. दरअसल, वेदांता ग्रुप की कंपनी Hindustan Zinc  देश में सबसे बड़ी सिल्वर उत्पादक और रिफाइनिंग फर्म है. 

गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव करीब 10000 रुपये से ज्यादा फिसलकर 2,40,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. इससे पहले बीते कारोबारी दिन एमसीएक्स सिल्वर प्राइस 2,50,605 रुपये रहा था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

