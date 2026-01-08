'ट्रंप हिटलर बन गया है, पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है, एक न एक दिन हमें भी...', बिजनेसमैन निरंजन हीरानंदानी ने चेताया

मुंबई में आजतक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिटलर बन गया है और वो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दुनिया को अनिश्चितता के दौर में डाल दिया है.

आजतक के प्रोग्राम मुंबई मंथन में मुंबई के विकास पर चर्चा हुई. इस दौरान निरंजन हीरानंदानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि वो हिटलर बन गया है और पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है. हिटलर का क्या उपाय था, उसने जंग किया ये भी जंग कर रहा है. एक न एक दिन हमें भी उसके साथ 'जंग' करना पड़ेगा. सबको करना पड़ेगा. ये तो ठीक है कि उसकी ताकत ज्यादा है. इसलिए वो चल रहा है.

हीरानंदानी ने कहा कि राजनीतिक रूप से आज की तारीख में वो सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है. ये जंग है, उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ जंग किया है, आप माने या नहीं. अगले महीने वे ग्रीनलैंड को ले लेंगे, फिर वो कोलंबिया को ले लेंगे. उन्होंने दिखाया है कि शक्ति ही सर्वोच्च है. जंग में जिस दिन वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देंगे उस दिन सर्वनाश होगा. ये हमारे गीता में है. 6 महीने में ऐसा होगा. अगली दीवाली तक ऐसा हो जाएगा.

निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि हमारे पास 65 साल से रेलवे का 190 किलोमीटर का नेटवर्क था. अगले दो साल के अंदर हम सवा तीन सौ किलोमीटर मेट्रो मुंबई के लिए पूरा कर देंगे. कोस्टल रोड को भी आगे ले जाया जा रहा है. हीरानंदानी ने कहा कि पहले लीडरशिप गांवों में फोकस करती थी. उन्हें लगता था कि वोट गांव से ज्यादा वोट आ रहे हैं तो वहां फोकस ज्यादा था. लेकिन अब नजरिया बदला है. इसका असर रफ्तार पर हुआ है और तेजी से काम हो रहा है.

हमारी नौकरियां गांवों में नहीं है, अब रोजगार शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे थे. छोटे-छोटे शहरों में लोग शिफ्ट हो रहे हैं. हम तेजी से इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे शहरों में विकास तेजी से हो रहा है.

उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास जो मुंबई शहर में है वो बहुत छोटी थी. वो घर नहीं खरीद सकता था. लेकिन आज वो भले ही शहर के अंदर घर नहीं खरीद सकता है लेकिन किनारों पर वो घर खरीद सकता है. आज और 10 साल पहले के लोगों की क्रय शक्ति में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है. अबतक काफी रफ्तार बाकी है और हमें आगे भी पहुंचना है.

उन्होंने कहा कि मुंबई सबसे अमीर शहर है, लेकिन यहां 50 फीसदी झोपड़पट्टी में रहते हैं. आज संभावना है कि 7 साल में झोपड़ पट्टी खत्म कर सकते हैं. सीएम फडणवीस ने ऐसा ऐलान किया वे ऐसा करेंगे. बुलेट ट्रेन आ रहा है, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर आ रहा है. तो मुंबई में बदलाव आ रहा है.

मुंबई में भारतीयों के साथ भेदभाव पर निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों से दिक्कत नहीं है. हमें वर्कर की जरूरत है. हमें उत्तर , दक्षिण और महाराष्ट्रियन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए भारतीय आ रहे हैं. हमें हेल्थ, एजुकेशन, स्किल के बारे में सोचना चाहिए. नेपाल में क्रांति क्यों हुई, वहां एजुकेटेड ग्रेजुएट को नौकरियां नहीं मिली, इसलिए लोग क्रांति पर मजबूर हुए, करप्शन हो हर देश में रहा है.

हमारे पास विजन होना चाहिए. शिक्षा, स्किलिंग के बारे में सोचना चाहिए. हमारे पास 20 लाख कंस्ट्रक्शन स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है. इनमें प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, वर्कर की जरूरत है.एल एंड टी की एक कंपनी के पास 25 हजार स्किल्ड वर्कर की कमी है.

2030 में 50 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर की शॉर्टेज होगी. जहां गैप है वहां हम भरते नहीं हैं. हमें स्किलिंग का गैप भरना पड़ेगा. लोग पढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती है. हमें गैप्स को खोजना होगा.

AI के बारे में उन्होंने कहा कि छूरी खतरा है या काम देने वाला है. AI अगर 2026 में आप नहीं अपनाएंगे तो बाजार से बाहर चले जाएंगे. कोई भी बिजनेस हो. ऐसा होगा. मोबाइल-कम्प्यूटर से ज्यादा AI की जरूरत होगी. AI हमारे आपके मोबाइल से 100 गुना शक्तिशाली होगा. जब हमारे देश में कम्प्यूटर आया तो हड़तालें हुई थी लेकिन कम्प्यूटर आने के बाद बैंकों की संख्या हजारों में बढ़ गई.

