एअर इंडिया हादसा पायलट ने जानबूझकर किया था? दावे पर आ गया सरकार का बयान

पिछले साल अहमदाबाद में एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 से जुड़े विमान हादसे की जांच को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) ने स्पष्टीकरण जारी किया है. एएआईबी ने कहा है कि मीडिया में आई कुछ खबरें वेरिफाइड नहीं हैं और केवल अनुमानों के आधार पर पेश की गई हैं.

एएआईबी ने कहा है कि इस विमान हादसे की जांच अभी पूरी तरह से जारी है और इस समय किसी भी व्यक्ति या कारण को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा. ब्यूरो ने मीडिया और जनता से अपील की है कि वे केवल ऑफिशियल बयान और अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार करें.

विमान दुर्घटना की जांच एक कॉम्पलेक्स और टेक्निकल प्रोसेस होती है, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की समीक्षा, टेक्निकल विश्लेषण, मौसम की स्थिति और कई अन्य पहलुओं का गहन अध्ययन शामिल होता है. ऐसे में जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह के फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

एएआईबी ने दोहराया है कि जांच पूरी ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है. फिलहाल, एआई-171 हादसे की जांच में स्थिति की समीक्षा जारी है और संबंधित तथ्यों की वेरिफाई करने के बाद ही आधिकारिक फैसला शेयर किए जाएंगे.

बता दें कि इटली की अख़बार Corriera Della Sera ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था वह किसी टेक्निकल खामी की वजह से नहीं. बल्कि, 'जानबूझकर की गई हरकत' का नतीजा था.

अहमदाबाद में 260 लोगों की गई थी जान

गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में बीते साल एअर इंडिया विमान हादसे में कुल 260 लोगों की जान चली गई थी. इनमें से 241 लोग विमान में सवार थे और 19 लोग ज़मीन पर मौजूद थे, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. विमान में बैठे केवल एक शख्स इस हादसे में बचा था, जो कि 11A सीट पर बैठा था.

विमान टेकऑफ के बाद 32 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. यह विमान बी.जे. मेडिकल कॉलेज में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जो रनवे से महज़ 1.7 किलोमीटर दूर स्थित था. मरने वाले यात्रियों में विदेश के भी नागरिक शामिल थे.

