scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मृत भिखारी के बैग से निकला 'खजाना'; 4 लाख रुपये कैश और सऊदी रियाल देख पुलिस भी हैरान

Cash found in Beggar Bag Kerala: एक भिखारी की मौत के बाद जो खुलासा हुआ है, उसने पुलिस और स्थानीय जनता दोनों को हैरान कर दिया है. भीख मांगकर गुजारा करने वाले इस शख्स के पास से लाखों रुपये और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है.

Advertisement
X
भिखारी ने डिब्बों में छिपाकर रखे थे लाखों के नोट.(Photo:Screengrab)
भिखारी ने डिब्बों में छिपाकर रखे थे लाखों के नोट.(Photo:Screengrab)

भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले एक बुजुर्ग की मौत के बाद उसकी संपत्ति का चौंकाने वाला सच सामने आया है. मृत भिखारी के फटे-पुराने बैग से पुलिस को 4 लाख रुपये से ज्यादा कैश, पुराने बंद हो चुके नोट और सऊदी रियाल जैसी विदेशी मुद्रा मिली है.

केरल के अलाप्पुझा के चारुम्मूडु इलाके का यह मामला है. घटनाक्रम के अनुसार, अनिल किशोर नाम का शख्स एक सड़क हादसे में घायल हो गया था. स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह रात में ही चुपचाप किसी को बताए बिना वहां से निकल गया.

दूसरे दिन सुबह अनिल एक दुकान के बरामदे में मृत पाया गया. मौत की सूचना के बाद नूरनाड पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसकी इकलौती संपत्ति यानी उसका 'बैग' पुलिस स्टेशन ले आई.

बैग खुला तो फटी रह गईं आंखें

पंचायत सदस्य की मौजूदगी में जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली, तो उसमें से नोटों की गड्डियां निकलने लगीं. बैग में 4 लाख रुपये से ज्यादा के चालू नोट थे. साथ ही भारी मात्रा में पुराने नोट और विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई. यह सारा पैसा सहेजकर प्लास्टिक के डिब्बों में रखा गया था.

Advertisement

स्थानीय लोगों का कहना है कि वह अक्सर खाने के लिए भी भीख मांगता था और किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतनी बड़ी रकम का मालिक है.

पुलिस के अनुसार, मृतक ने अस्पताल में अपना पता थाइपरम्बिल, कायमकुलम लिखवाया था. पुलिस अब उसके परिजनों और रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है.

अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई वैध दावेदार या रिश्तेदार सामने नहीं आता है, तो पूरी संपत्ति और नकदी अदालत को सौंप दी जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement