तीन से चार हमलावर, धारदार हथियार और तालिबानी बर्बरता... शिवसेना पार्षद के पति के कत्ल के पीछे किसकी साजिश?

महाराष्ट्र में रायगढ़ के इंडस्ट्रियल शहर खोपोली में सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. शिवसेना की नव-निर्वाचित पार्षद मानसी कालोखे के पति और शहर की जानी-मानी हस्ती मंगेश कालोखे की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात में तीन से चार हमलावरों ने धारदार हथियारों से कुछ ही सेकंड में ऐसा हमला किया कि मंगेश कालोखे सड़क पर खून से लथपथ गिर पड़े. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, मंगेश कालोखे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकले थे. बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद जब वे अपने दोपहिया वाहन से लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया.

अचानक सामने से एक काली चार पहिया गाड़ी आई. उनका रास्ता रोका गया. इससे पहले कि मंगेश कुछ समझ पाते, तीन से चार हमलावर गाड़ी से उतरे. उनके हाथों में धारदार हथियार थे. कुछ ही सेकंड लगे. वार पर वार. सड़क पर चीखें गूंजने लगीं. मंगेश लहूलुहान होकर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोग सकते में थे. किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की. इसके बाद हमलावर गाड़ी में बैठे और फरार हो गए.

यह सब पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. कैमरे ने वो देखा, जो बेहद डरावना और बर्बर था. थोड़ी ही देर में खबर पूरे खोपोली में फैल गई. शिवसेना की नव-निर्वाचित पार्षद मानसी कालोखे के पति मंगेश कालोखे की हत्या से शहर में गुस्सा उबलने लगा. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही देर में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे खोपोली में डर का माहौल बन गया.

खबर पुलिस को दी गई. आनन-फानन में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा. मंगेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पोस्टमॉर्टम की तैयारी हुई और जांच शुरू. सवाल है कि क्या यह निजी दुश्मनी थी? क्या यह चुनावी रंजिश का नतीजा था? या फिर कोई और साजिश? मंगेश की पत्नी मानसी कालोखे हाल ही में म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव जीतकर पार्षद बनी थीं. शिवसेना कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया.

पुलिस ने तेजी दिखाई. पुलिस अधीक्षक अचल दलाल के निर्देश पर 8 टीमें बनाई गईं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाली गईं और संदिग्धों पर शिकंजा कसा गया. पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें रविंद्र देवकर, उनका बेटा दर्शन और एक महिला भी शामिल है. सवाल उठ रहा है कि क्या यह सुपारी किलिंग थी?

चूंकि मानसी कालोखे हाल ही में म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव जीतकर पार्षद बनी हैं, इसलिए इस हत्या को राजनीतिक रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं यह हत्या चुनावी विवाद, पुरानी दुश्मनी या किसी बड़े राजनीतिक साजिश तो नहीं है. घटना के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला. फिलहाल सवाल यही है कि दिनदहाड़े हुई इस बर्बर हत्या के पीछे आखिर किसका हाथ है और मंगेश कालोखे को क्यों निशाना बनाया गया? यह सब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा.

