Water Crisis In Nashik: नासिक में गहराया जल संकट, 4KM दूर कुएं से पानी लाने को मजबूर लोग

महाराष्ट्र के नासिक से वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वहां लोग पानी की समस्या ले जूझ रहे हैं. वीडियो इगतपुरी के चिचलेखैरे गांव का है. पानी निकालने के लिए यहां लोगों को कुएं की गहराई तक जाना पड़ रहा है. वहां से भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा.

दरअसल, कुएं में भी पानी इतना कम है कि वो मटमैला निकल रहा है. लोगों का कहना है कि एक महीने से गांव में पानी नहीं है. पानी के लिए लोगों को 3 से 4 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता है. गांव के लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें पानी की सुविधा प्रदान की जाए.

चिचलेखैरे गांव से जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग पानी लेने के लिए कुएं के पास खड़े हैं. एक शख्स कुएं के अंदर जाकर सभी की बाल्टियों में पानी भर रहा है. फिर लोग बाल्टी को ऊपर खींच कर पानी को चुन्नी या कपड़े से छान रहे हैं. ताकि पानी साफ हो जाए.

#WATCH| Amid an acute water crisis at a village in Maharashtra's Nashik, a man is forced to fetch muddy water by going down into a deep well, where the water level has plummeted to below the base of the well. Women travel arduous 3 km-long treks to fetch water for the family. pic.twitter.com/ABXetKENfZ