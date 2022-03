नासिक: कुएं में फंसा था सबसे जहरीला कोबरा, Video में देखें रेस्क्यू टीम ने कैसे बचाई जान?

महाराष्ट्र के नासिक में एक गैर-सरकारी वन्यजीव अनुसंधान संगठन के स्वयंसेवकों ने जहरीले कोबरा को रेस्क्यू किया है. यह विषैला कोबरा एक कुएं में मिला है जो कि भारतीय चश्मे वाला कोबरा (नाग) प्रजाति का है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है.

फिलहाल इस कोबरा को रेस्क्यू टीम ने अपने पास रखा है. रेस्क्यू टीम ने बताया कि कोबरा को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत आई. लेकिन इसे आखिकरकार पकड़ लिया गया.

इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित एक रिहायशी मकान में 7 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया. मामला सेक्टर-64 के पास का है. अजगर घर के बाथरूम में पाया गया. इस बात का पता चलते ही आस-पास अफरा-तफरी का माहौल हो गया. जिसके बाद फौरन आदर्श नगर पुलिस स्टेशन और वनविभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई.

#WATCH | The volunteers of a non-government wildlife research organization rescued a highly venomous snake, an Indian spectacled cobra (Naag) from an abandoned well in the Nashik area of Maharashtra yesterday. pic.twitter.com/sgCm7ZeQ2V