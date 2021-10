एक नागिन के लिए भिड़ गए 3 सांप, तस्वीरें देख डर गए लोग!

ऑस्ट्रेलिया के दो स्नेक कैचर्स (Snake Catchers) यानी सांप पकड़ने वालों ने दावा किया है कि उन्होंने तीन नर सांपों को आपस में लड़ते देखा है. ये तीन नर सांप (Male Snake) एक मादा सांप (Female Snake) यानी कि नागिन के लिए लड़ रहे थे. स्नेक कैचर्स ने सबूत के तौर पर सांपों की लड़ाई (Snake Fight) की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं.

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट (Gold Coast) में दो स्नेक कैचर्स (Snake Catchers) के पास एक घर में सांप होने की कॉल आई. महिला ने स्नेक कैचर्स को बताया कि उसकी घर की बालकनी में कई सांप आपस में लिपटे हुए हैं. महिला बेहद डरी हुई थी. उसने तुरंत इन सांपों को रेस्क्यू करने की अपील की.

सूचना पाकर जब रेस्क्यू टीम (Rescue Team) मौके पर पहुंची, तो उन्हें वहां अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली. स्नेक कैचर्स ने चार सांपों को आपस में लिपटा पाया. उन्होंने बताया कि इनमें तीन नर थे जबकि एक मादा थी.

