महाराष्ट्र: शख्स से 82 लाख की ठगी, ठगों ने ऐसे बनाया निशाना

पुणे में ठगों ने एक व्यक्ति से 82 लाख रुपये की ठगी कर ली. बताया जाता है कि यह ठगी निवेश के नाम पर की गई है. फिलहाल पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

ठाणे में व्यक्ति से 82 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक 62 साल के आदमी से ज़्यादा रिटर्न का वादा करके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि ठगों ने व्यक्ति से 82.13 लाख रुपये ठग लिए. एक एजेंसी के मुताबिक पीड़ित को 26 सितंबर, 2025 को फेसबुक पर एक ऐड दिखा, जिसमें शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न का वादा किया गया था. जब उसने उस पर क्लिक किया, तो उसे एक बड़ी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम वाले WhatsApp ग्रुप पर रीडायरेक्ट कर दिया गया.

फिर उससे एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनाया गया. कासरवडावली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल 10 से 30 जनवरी के बीच पीड़ित ने अलग-अलग बैंक अकाउंट में 82.13 लाख रुपये ट्रांसफर किए. जिसके बाद उसे कुल 1.51 करोड़ रुपये का 'प्रॉफिट' दिखाया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

2 फरवरी को प्रॉफिट निकालने की उसकी रिक्वेस्ट को बार-बार रिजेक्ट कर दिया गया. फिर धोखेबाजों ने पेमेंट प्रोसेस करने के लिए और 42.46 लाख रुपये मांगे. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पीड़ित ने फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया, जिसने कन्फर्म किया कि उसका WhatsApp ग्रुप या ट्रेडिंग ऐप से कोई लेना-देना नहीं है.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को दो लोगों और कुछ वेबसाइट और एप्लिकेशन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के संबंधित नियमों के तहत केस दर्ज किया. फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है. 

