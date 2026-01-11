चेकिंग के दौरान गाड़ी में मिला संदिग्ध बॉक्स, खोलते ही पुलिस रह गई दंग… अंदर थे 98 लाख रुपये

महाराष्ट्र के जालना शहर में आदर्श आचार संहिता के चलते एसएसटी टीम और चंदनझिरा पुलिस ने एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया. शहर के छत्रपति संभाजीनगर चौफुली टोलनाके पर नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस को कार से संदिग्ध बॉक्स मिला, जिसने मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी चौंका दिया.

जानकारी के मुताबिक, एसएसटी टीम ने टोल नाके पर गश्त के दौरान एक कार को रोका. वाहन की तलाशी लेने पर कार के अंदर एक संदिग्ध बॉक्स पाया गया. जैसे ही पुलिस ने बॉक्स खोला, तो उसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं. गिना गया तो 98 लाख रुपये कैश निकले. पुलिस अफसर इतनी भारी मात्रा में नकदी देख हैरान रह गए.

एसएसटी टीम ने तुरंत चंदनझिरा पुलिस थाने में नकदी जमा कराई और पंचनामा तैयार किया. पुलिस इंस्पेक्टर बालासाहेब पवार ने कहा कि कैश बरामदगी के समय सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और वाहन चालक की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि आचार संहिता के तहत 10 लाख रुपये से अधिक नकदी मिलने पर आयकर विभाग को तुरंत सूचना देना अनिवार्य है. इसके तहत हमने उप आयकर निदेशक को जानकारी दी है.

जालना महानगरपालिका चुनाव के चलते 16 जनवरी 2026 तक शहर में आदर्श आचार संहिता लागू है. इस अवधि में शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस और एसएसटी टीम की सख्त निगरानी रहेगी. नियमित चेकिंग और गश्त की जा रही है.

कैश बरामदगी की इस कार्रवाई ने शहर में हलचल मचा दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनावी माहौल में इतनी बड़ी रकम से दुरुपयोग हो सकता है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कैश कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जांच हो रही है.

चंदनझिरा पुलिस और एसएसटी टीम का कहना है कि चुनावी माहौल में बड़ी मात्रा में कैश लाने व ले जाने वालों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. मामले को पूरी तरह ट्रैक कर रहे हैं. साथ ही, आयकर विभाग और निर्वाचन आयोग को भी अपडेट दिया जा रहा है. चुनावी आदर्श आचार संहिता के तहत प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

---- समाप्त ----