scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुणे: 24 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी... कैंपस में चार्जिंग केबल से लटका मिला शव

पुणे के हिंजवड़ी आईटी पार्क से सनसनीखेज घटना सामने आई है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत 24 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव कंपनी परिसर के वॉशरूम में मिला. पुलिस के अनुसार, युवक ने मोबाइल चार्जिंग केबल से फांसी लगाकर सुसाइड की. मामले की जांच की जा रही है.

Advertisement
X
पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)
पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)

पुणे के हिंजवड़ी आईटी पार्क से सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक नामी आईटी कंपनी के परिसर के भीतर 24 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव मिला है. पुलिस का कहना है कि इंजीनियर ने मोबाइल चार्जिंग केबल से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. यह घटना हिंजवड़ी आईटी पार्क के फेज-3 स्थित कैंपस की है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 24 वर्षीय सुजल विनोद ओसवाल के रूप में हुई है, जो पुणे के वानवड़ी इलाके का रहने वाला था. वह आईटी इंजीनियर के पद पर था. घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब देर रात करीब 12:30 बजे परिसर में गश्त कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने वॉशरूम में एक युवक को संदिग्ध हालत में लटका देखा. तत्काल सूचना कंपनी के सीनियर अधिकारियों को दी, जिन्होंने पुलिस को जानकारी दी.

सूचना मिलते ही हिंजवड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक ने वॉशरूम के अंदर मोबाइल चार्जिंग वायर का इस्तेमाल कर फांसी लगाई. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या. (Photo: Representational )
MP: 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, पैरेंट्स मीटिंग से लौटने के बाद फांसी के फंदे से झूली
दुर्ग में छात्रा ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )
'सॉरी मम्मी-पापा, अच्छी बेटी नहीं बन सकी...', सुसाइड नोट लिखकर छात्रा ने दे दी जान
शरीर पर लिखा नेता का नाम.(Photo: Representational)
30 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ 56 वर्षीय व्यक्ति ने लगाई फांसी, इस नेता पर लगे गंभीर आरोप
इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )
इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने किया सुसाइड, सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर दी जान
cbse file photo
छात्रा के सुसाइड केस में CBSE का बड़ा एक्शन... जयपुर के स्कूल की मान्यता की रद्द

यह भी पढ़ें: नोएडा: इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने किया सुसाइड, सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर दी जान

Advertisement

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. पुलिस के अनुसार, सुजल ओसवाल बीते कुछ समय से आर्थिक तनाव में था. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि उसे सट्टेबाजी (बेटिंग) में नुकसान हुआ था, जिसके चलते वह मानसिक दबाव में था. पुलिस का यह भी कहना है कि युवक ने आत्महत्या से पहले अपने परिजनों को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया था.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब मृतक के परिवार, सहकर्मियों और कंपनी के अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके. फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement