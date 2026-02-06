scorecardresearch
 
पहले हाथ जोड़े, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग... सोलापुर की फेमस बेकरी के मालिक ने किया सुसाइड

महाराष्ट्र में सोलापुर की फेमस मुलतानी बेकरी के मालिक और उद्यमी सुनील मोतीलाल सदारंगानी ने विजापुर रोड स्थित पनास अपार्टमेंट से कूदकर जान दे दी. यह घटना गुरुवार दोपहर करीब चार बजे की है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बिजनेसमैन ने खुदकुशी क्यों की. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

पुणे में रहने वाले बिजनेसमैन ने की खुदकुशी. (Photo: Screengrab/file)
पुणे में रहने वाले बिजनेसमैन ने की खुदकुशी. (Photo: Screengrab/file)

महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां शहर की नामी मुलतानी बेकरी के मालिक और उद्यमी सुनील मोतीलाल सदारंगानी ने विजापुर रोड स्थित पनास अपार्टमेंट की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी. यह घटना गुरुवार की दोपहर करीब 4 बजे की है. जैसे ही यह खबर फैली, अपार्टमेंट परिसर और आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई. सुनील सदारंगानी 59 साल के थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुनील सदारंगानी को इमारत की 17वीं मंजिल पर संदिग्ध तरीके से घूमते देखा गया था. वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनका वीडियो भी बनाया और इसकी सूचना अपार्टमेंट के वॉचमैन को दी. जानकारी मिलते ही ऑफिस में मौजूद एक दिव्यांग कर्मचारी 17वीं मंजिल पर पहुंचा और उनसे बात कर उन्हें नीचे लेकर आ गया. उनसे बातचीत करते हुए 10वीं मंजिल तक लाया गया.

pune based businessman dies jumps from 17th floor in solapur

इसी दौरान सदारंगानी ने कहा कि उनकी गाड़ी की चाबी खो गई है. यह कहकर वे अचानक फिर से ऊपर की ओर दौड़ पड़े. कुछ ही क्षण बाद एक अन्य व्यक्ति भी उनके पीछे ऊपर गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सदारंगानी ने ऊपरी मंजिल पर पहले खड़े होकर हाथ जोड़े, फिर छलांग लगा दी. नीचे गिरते ही वे खून से लथपथ हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही विजापुर नाका पुलिस मौके पर पहुंची. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा गायकवाड़, पुलिस निरीक्षक सुशांत वराले और अन्य अधिकारी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मौके से मिली गाड़ी की नंबर प्लेट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान की. बाद में परिजनों से संपर्क किया गया. सूचना मिलते ही परिवार के लोग सरकारी अस्पताल पहुंच गए. सदारंगानी मूल रूप से सोलापुर के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पुणे में रह रहे थे.

जानकारी के अनुसार, वे पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे. हालांकि आत्महत्या के पीछे की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वे पुणे से सोलापुर कब और किस कारण आए थे. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

इस मामले में सिविल पुलिस चौकी में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. परिजनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे. घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में शोक का माहौल है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
(रिपोर्ट: विजय बाबर)
