नवी मुंबई: तेज रफ्तार SUV ट्रक से टकराई, दो युवकों की मौके पर मौत

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार SUV कंटेनर ट्रक से टकरा गई. हादसा जेएनपीए–पनवेल रोड पर हुआ, जो सामान्य दिनों में भी काफी व्यस्त रहता है. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए.

तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, मृतकों की पहचान 22 साल के हितेंद्र संजय पाटिल और 22 साल की श्रीनाथ चंद्रलेखर के रूप में हुई है. दोनों नवी मुंबई के रहने वाले थे और अपने साथियों के साथ पनवेल की ओर जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि SUV तेज रफ्तार में थी और उसी दौरान ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया. परिणामस्वरूप SUV पीछे से एक कंटेनर ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद लोग बचाव के लिए पहुंचे. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों ने बताया कि कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पनवेल पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'हादसे की वजह प्राथमिक तौर पर लापरवाह और तेज गति से ड्राइविंग लग रही है. दुर्घटनास्थल से मिले सबूतों और वाहन की स्थिति से साफ कि SUV काफी तेज रफ्तार में थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे से पहले की परिस्थितियों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. हादसे के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने संभाला.

