नागपुर: बेटे ने पिता को मारे थप्पड़, वीडियो वायरल, बुजुर्ग दंपति नहीं की शिकाय, पुलिस ने आरोपी को दी कड़ी चेतावनी

नागपुर में बेटे द्वारा अपने बुज़ुर्ग पिता की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना शांति नगर इलाके के मुदलियार चौक स्थित एक घर की है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बुज़ुर्ग पिता सोफे पर बैठे हैं और उनका बेटा, जो टी-शर्ट और बरमूडा पैंट पहने है, उन्हें बार-बार थप्पड़ मार रहा है.

वीडियो में यह भी दिखता है कि बेटा कभी पिता के गाल पर थप्पड़ जड़ रहा है तो कभी उनके बाल, कान और गर्दन पकड़कर मार रहा है. इस दौरान पिता हाथ जोड़कर बेटे से रोकने की गुहार लगाते हैं, लेकिन बेटा रुकता नहीं. घर में मौजूद मां एक बार उठकर बेटे को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह फिर भी पिटाई जारी रखता है.

बेटे ने बुजुर्ग पिता को मारे थप्पड़

वीडियो वायरल होने के बाद यशोधरा नगर पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने बुज़ुर्ग पिता से शिकायत दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने घटना से इनकार करते हुए कोई शिकायत देने से मना कर दिया. मां ने भी पुलिस से कहा कि यह उनका घरेलू मामला है और जब परिवार के किसी सदस्य ने कुछ नहीं कहा, तो पुलिस यहां क्यों आई.

पुलिस ने बेटे को लगाई फटकार

इसके बावजूद पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए बेटे को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में इस तरह का व्यवहार न करने की सख्त चेतावनी दी. पुलिस इंस्पेक्टर गजानन तामठे ने बताया कि मामले में फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है.

