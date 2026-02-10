नागपुर: मोबाइल से सेक्स रैकेट चला रहे थे पति-पत्नी, लड़की को ग्राहक तक पहुंचाने से पहले पुलिस ने दबोचा

नागपुर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट चला रहे पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है साथ ही इनके चंगुल से दो युवतियों को मुक्त भी करवाया. नागपुर के ये पति-पत्नी मोबाइल के माध्यम से सेक्स रैकेट चला रहे थे, लेकिन जब ग्राहक की डिलीवरी करने जा रहे थे तभी पुलिस की टीम ने उन्हें दबोच लिया.

तौफिक नियाज कुरैशी और जोया तौफीक कुरैशी को पुलिस ने पकड़ा है

गिरफ्तार किए गए पति-पत्नी के नाम तौफिक नियाज कुरैशी उम्र 26 और जोया तौफीक कुरैशी उम्र 36 हैं. दस्ते को सूचना मिली थी कि ये दोनों युवतियों को ग्राहकों के पास छोड़ने के लिए नागपुर के राणी दुर्गावती चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास से जाने वाले हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने उनका पीछा कर रास्ते में ही उन्हें रोक लिया.

उनके साथ मौजूद महिलाओं से पूछताछ करने पर पीड़ितों ने बताया कि ये दोनों उन्हें ग्राहकों के पास छोड़ने ले जा रहे थे. इसके बाद चारों को पांच पावली पुलिस थाने लाया गया और महिलाओं को चिकित्सकीय जांच के लिए मयो अस्पताल भेजा गया.

तौफिक, जोया का दूसरा पति है. दो वर्ष पहले पहले पति से तलाक होने के बाद जोया ने तौफिक से विवाह किया था. पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह दंपती महिलाओं से देह व्यापार करवाता है और उन्हें स्वयं ग्राहकों तक ले जाकर छोड़ता है.

