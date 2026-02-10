scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नागपुर: मोबाइल से सेक्स रैकेट चला रहे थे पति-पत्नी, लड़की को ग्राहक तक पहुंचाने से पहले पुलिस ने दबोचा

नागपुर पुलिस ने मोबाइल के जरिए कथित देह व्यापार चलाने वाले पति-पत्नी को छापेमारी में गिरफ्तार किया और दो युवतियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया. आरोपियों की पहचान तौफिक नियाज कुरैशी और जोया तौफिक कुरैशी के रूप में हुई. सूचना पर पुलिस ने रानी दुर्गावती चौक के पास उन्हें उस समय पकड़ा, जब वे युवतियों को ग्राहक तक ले जा रहे थे. पीड़ितों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
मोबाइल से सेक्स रैकेट चला रहे थे पति-पत्नी. (Photo: Representational)
मोबाइल से सेक्स रैकेट चला रहे थे पति-पत्नी. (Photo: Representational)

नागपुर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट चला रहे पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है साथ ही इनके चंगुल से दो युवतियों को मुक्त भी करवाया. नागपुर के ये पति-पत्नी मोबाइल के माध्यम से सेक्स रैकेट चला रहे थे, लेकिन जब ग्राहक की डिलीवरी करने जा रहे थे तभी पुलिस की टीम ने उन्हें दबोच लिया.

तौफिक नियाज कुरैशी और जोया तौफीक कुरैशी को पुलिस ने पकड़ा है
गिरफ्तार किए गए पति-पत्नी के नाम तौफिक नियाज कुरैशी उम्र 26 और जोया तौफीक कुरैशी उम्र 36 हैं. दस्ते को सूचना मिली थी कि ये दोनों युवतियों को ग्राहकों के पास छोड़ने के लिए नागपुर के राणी दुर्गावती चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास से जाने वाले हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने उनका पीछा कर रास्ते में ही उन्हें रोक लिया.

उनके साथ मौजूद महिलाओं से पूछताछ करने पर पीड़ितों ने बताया कि ये दोनों उन्हें ग्राहकों के पास छोड़ने ले जा रहे थे. इसके बाद चारों को पांच पावली पुलिस थाने लाया गया और महिलाओं को चिकित्सकीय जांच के लिए मयो अस्पताल भेजा गया.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
Husband and wife were running a sex racket
सेक्स रैकेट चला रहे थे पति-पत्नी, पुल‍िस ने रंगे हाथ धरा
Alcohol
पार्टी में कम शराब लाने पर छिड़ा विवाद, 3 दोस्तों ने साथी को मार डाला
(Photo: Representational)
OYO होटल में छापा, पंजाब-UP की महिलाएं पकड़ी गईं, दलाल गिरफ्तार, 3 फरार
अज्ञात शव की पहचान की जा रही है.(Photo: Representational)
नागपुर: ड्यूटी पर नहीं पहुंचे डॉक्टर, होटल कमरे में फंदे से लटका मिला शव

तौफिक, जोया का दूसरा पति है. दो वर्ष पहले पहले पति से तलाक होने के बाद जोया ने तौफिक से विवाह किया था. पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह दंपती महिलाओं से देह व्यापार करवाता है और उन्हें स्वयं ग्राहकों तक ले जाकर छोड़ता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement