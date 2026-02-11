नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दरिंदगी करते रहे युवक

महाराष्ट्र में नागपुर के नंदनवन पुलिस थाना इलाके में 15 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का डरा देने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें से दो नाबालिक बताए जा रहे है. आरोपियों ने छात्रा के प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

और पढ़ें

पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मामले का एक आरोपी और पीड़िता पहले से दोस्त थे. आरोपी युवक ने पीड़िता को अपने रुम पर बुलाया. इस दौरान आरोपी युवक के अन्य दो दोस्त वहां मौजूद थे. आरोपी के दोस्तों ने पीड़ित छात्रा को उसके प्रायवेट वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

घटना के बाद जब पीड़िता की सेहत खराब हुई तब उसने अपने परिवार में घटना के बारे में जानकारी दी. पीड़िता अपने परिवार के साथ नंदनवन पुलिस थाने पहुंची. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता छात्रा भी नाबालिक होने की वजह से पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए है.

---- समाप्त ----