scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दरिंदगी करते रहे युवक

नागपुर के नंदनवन पुलिस थाना इलाके में 15 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी लड़की को ब्लैकमेल कर उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे.

Advertisement
X
नाबालिग छात्रा से गैंगरेप (Photo: representational image)
नाबालिग छात्रा से गैंगरेप (Photo: representational image)

महाराष्ट्र में नागपुर के नंदनवन पुलिस थाना इलाके में 15 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का डरा देने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें से दो नाबालिक बताए जा रहे है. आरोपियों ने छात्रा के प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मामले का एक आरोपी और पीड़िता पहले से दोस्त थे. आरोपी युवक ने पीड़िता को अपने रुम पर बुलाया. इस दौरान आरोपी युवक के अन्य दो दोस्त वहां मौजूद थे. आरोपी के दोस्तों ने पीड़ित छात्रा को उसके प्रायवेट वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

घटना के बाद जब पीड़िता की सेहत खराब हुई तब उसने अपने परिवार में घटना के बारे में जानकारी दी. पीड़िता अपने परिवार के साथ नंदनवन पुलिस थाने पहुंची. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता छात्रा भी नाबालिक होने की वजह से पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए है.

 

सम्बंधित ख़बरें

दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)
दोस्त संग मिलकर 14 साल की प्रेमिका के साथ किया गैंगरेप, उम्रकैद की सजा
सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. (Photo: Representational)
पति ने 1000 रुपये में किया पत्नी का सौदा, दोस्तों ने किया गैंगरेप
Udaipur: CEO among three arrested for alleged gangrape of IT firm manager
प्री-बोर्ड परीक्षा देने घर से निकली छात्रा का किडनैप, जंगल में 4 युवकों ने किया गैंगरेप
नागपुर की बहू बनेंगी रेवती सुले.(Photo:Insta/revatisulespeaks)
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती और बिजनेसमैन सारंग की शादी तय
Husband and wife were running a sex racket
सेक्स रैकेट चला रहे थे पति-पत्नी, पुल‍िस ने रंगे हाथ धरा
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement