अचानक बढ़ रही गर्मी... सामान्य से ऊपर जा रहा तापमान! मुंबई में क्यों बदल रहा मौसम?

मुंबई में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. दिन का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर से ऊपर जा रहा है. वीकेंड पर उमस की भी संभावना जताई गई है. अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़त बनी रह सकती है.

मुंबई में आने वाले दिनों में मौसम गर्म बना रह सकता है. (Photo: Pixabay)
मुंबई में आने वाले दिनों में मौसम गर्म बना रह सकता है. (Photo: Pixabay)

मुंबई में गर्मी का असर महसूस होने लगा है. अचानक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में सांताक्रूज वेधशाला में दिन का अधिकतम तापमान 35.1°C तक पहुंचा, जो सामान्य से करीब 4.2°C अधिक है. आने वाले दिनों में भी मुंबई में गर्मी का असर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है.

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसमी एंटी-साइक्लोन अपने सामान्य स्थान राजस्थान से हट गया है. इसी वजह से उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान से सटे इलाकों में हवा के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है. इससे मुंबई में लंबे समय तक पूर्वी दिशा से चलने वाली स्थल हवाओं का असर बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में तापमान बढ़ने के आसार... क्या बारिश भी होगी? जानें मौसम का हाल

जहां आमतौर पर इस मौसम में दोपहर से पहले ही समुद्री हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है. लेकिन एंटी-साइक्लोन की स्थिति बदलने की वजह से हवा का पैटर्न बदल गया है. अब स्थल हवाएं रात से ही सक्रिय होकर सुबह और दोपहर तक बनी रहती हैं.

पिछले कुछ दिनों से समुद्री हवाएं दोपहर 2 बजे के बाद चल रही हैं, जिसके कारण पारा 35°C से ऊपर दर्ज हो रहा है. अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है. वीकेंड पर उमस महसूस हो सकती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में 2-3°C की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. मध्य भारत में भी अगले 2 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3°C बढ़ सकता है.

