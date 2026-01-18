मुंबई: बैंकॉक समेत कई देशों में करती थीं अवैध एग डोनेशन, 2 महिलाएं गिरफ्तार

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहार पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जबकि इमिग्रेशन अधिकारियों ने ठाणे से चल रहे एक अवैध एग डोनेशन और सरोगेसी रैकेट का पर्दाफाश किया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपियों में से एक सुनौती बेलेल (44) पर आरोप है कि वह भारत और विदेश के फर्टिलिटी सेंटर्स को एग (अंडे) देने वाली अविवाहित महिलाओं को सप्लाई करती थी.

बैंकॉक से आते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

ऐसी महिलाओं को जाली दस्तावेजों की मदद से शादीशुदा दिखाया जाता था, क्योंकि भारतीय कानून के तहत एक अविवाहित महिला अपने एग डोनेट नहीं कर सकती. कल्याण की रहने वाली बेलेल को शुक्रवार दोपहर करीब 1.30 बजे बैंकॉक से आने के बाद हिरासत में लिया गया. लगभग 30 मिनट बाद, एक और महिला यात्री, सीमा विंजरत (29), जो ठाणे की रहने वाली है, बैंकॉक से आई और उसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

इमिग्रेशन अधिकारी वैभव भोसले ने अपनी शिकायत में बताया कि जब बेलेल बैंकॉक जाने के अपने मकसद के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, तो उन्हें शक हुआ. पूछताछ के दौरान अधिकारियों को पता चला कि विंजरत एग डोनेशन टेस्ट के लिए डोनर के तौर पर बेलेल के साथ बैंकॉक गई थी और उसे इस यात्रा के लिए एक बड़ी रकम दी गई थी.

बेलेल ने पुलिस को बताया कि वह फरार आरोपी संगीता बागुल के साथ मिलकर ठाणे में एलीट केयर नाम की एक एजेंसी चलाती थी. यह एजेंसी भारत और विदेश के फर्टिलिटी सेंटर्स को एग डोनर और सरोगेट मां सप्लाई करती थी. आपको बता दें कि सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के तहत, एग डोनेट करने के लिए महिला का शादीशुदा होना और उसका कम से कम एक बच्चा होना ज़रूरी है.

पूरे नेटवर्क का पुलिस कर रही है जांच

यह एक्ट कमर्शियल सरोगेसी पर भी रोक लगाता है. विंजरत ने पुलिस को बताया कि वह 2022 में बागुल के संपर्क में आई और उसके ज़रिए अंधेरी के एक अस्पताल में अपने एग बेचे. उसने दावा किया कि वह बेलेल और बागुल की मदद से अपने एग बेचने के लिए केन्या (2024), कजाकिस्तान (फरवरी 2025), और थाईलैंड (जनवरी 2026) के फर्टिलिटी क्लीनिक गई थी, हालांकि मेडिकल कारणों से कुछ कोशिशें नाकाम रहीं.

विंजरत ने अपनी शादी की स्थिति को गलत तरीके से शादीशुदा बताकर अपने एग बेचे. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम इस रैकेट में शामिल महिलाओं की कुल संख्या का पता लगा रहे हैं. साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है.

