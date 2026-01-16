अट्रैक्ट करने वाली तस्वीरें और प्राइवेट वीडियो... पत्नी के साथ मिलकर बिजनेसमैन चलाने लगा सेक्स रैकेट

तेलंगाना के करीमनगर से सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां पति-पत्नी सेक्स रैकेट चलाने और लोगों से लाखों रुपये की उगाही करने के मामले में पकड़े गए हैं. पुलिस ने मांचेरियल जिले के रहने वाले इस कपल को अरेस्ट कर लिया है, जो फिलहाल करीमनगर में रह रहा था. इस कपल के दो बच्चे भी हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों ने आर्थिक तंगी से उबरने के लिए यह अवैध रास्ता अपनाया.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी का मार्बल का बिजनेस था, जिसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा. इसके अलावा, उन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा था, जिसकी वे ईएमआई नहीं चुका पाए. लगातार बढ़ते कर्ज और आर्थिक दबाव के चलते दोनों ने गलत रास्ता चुन लिया.

पुलिस का कहना है कि महिला सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर पुरुषों को अट्रैक्ट करती थी. वह अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तस्वीरों के साथ कंटेंट शेयर करती थी, जिससे कई लोग अट्रैक्ट हो जाते थे. इसके बाद पुरुषों को करीमनगर स्थित अपने घर बुलाती थी.

आरोप है कि घर बुलाने के बाद कपल उन लोगों के साथ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे. बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए पीड़ितों से पैसे वसूले जाते थे. पुलिस का कहना है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लोगों से मोटी रकम वसूली जाती थी. कई पीड़ित डर के चलते चुप रहे और पैसे देते रहे.

जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले तीन वर्षों में इस कपल ने कथित तौर पर 100 से ज्यादा लोगों से बड़ी रकम वसूली. उगाही की रकम लाखों रुपये में है. एक मामले में आरोप है कि कपल ने एक बिजनेसमैन को से 13 लाख रुपये वसूले और बाद में उससे 5 लाख रुपये और मांगे.

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब उस बिजनेसमैन ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से मामले की शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए पति-पत्नी को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. पुलिस का कहना है कि कपल के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

