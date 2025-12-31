'रात 12 बजे धमाका होगा...', संजय राउत के घर के पास कार पर लिखे मैसेज से हड़कंप, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के आवास के पास खड़ी एक कार के शीशे पर धमकी भरा संदेश लिखा हुआ पाया गया. संदेश में लिखा था कि आज रात 12 बजे ब्लास्ट होगा. इस सूचना के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया.

धमकी भरे संदेश की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं. तुरंत बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम को संजय राउत के आवास पर भेजा गया. बीडीडीएस की टीम ने पूरे इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया और कार समेत आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की.

कार के शीशे पर धमकी भरा मैसेज

जांच के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई. बीडीडीएस टीम ने सुरक्षा के सभी मानकों के तहत जांच पूरी की और राहत की बात यह रही कि मौके से कोई खतरा सामने नहीं आया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह धमकी किसने और किस मकसद से दी, इसकी जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार किसकी है और धमकी भरा संदेश कब और किसने लिखा.

मौके पर पहुंच पुलिस ने जांच शुरू की

इस घटना के बाद संजय राउत के आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषी तक पहुंचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और इलाके में शांति बनी हुई है. पुलिस की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

