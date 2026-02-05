scorecardresearch
 
मुंबई को इस दिन मिलेगा नया मेयर... 4 साल बाद खत्म होगा इंतजार, इन महिलाओं के नाम रेस में सबसे आगे

मुंबई के महापौर (मेयर) का चुनाव 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा. इसी दिन डिप्टी मेयर का चुनाव भी कराया जाएगा. बीएमसी के पार्षदों का कार्यकाल वर्ष 2022 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद से महानगरपालिका बिना जनप्रतिनिधियों के काम कर रही है.

चुनाव प्रक्रिया BMC आयुक्त भूषण गगरानी की निगरानी में संपन्न होगी (File Photo: ITG)
देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी को करीब चार साल बाद मेयर मिलने वाला है. आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुंबई के महापौर (मेयर) का चुनाव 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा. इसी दिन डिप्टी मेयर का चुनाव भी कराया जाएगा. पूरी चुनाव प्रक्रिया बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त भूषण गगरानी की निगरानी में संपन्न होगी.

दरअसल, बीएमसी के पार्षदों का कार्यकाल वर्ष 2022 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद से महानगरपालिका बिना जनप्रतिनिधियों के काम कर रही है. इस दौरान बीएमसी आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. अब मेयर चुनाव की घोषणा के साथ ही मुंबई की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

बीजेपी से इन नामों की चर्चा तेज

मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजश्री शिरवडकर, रितु तावड़े और शीतल गंभीर के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि सत्ता साझेदारी के तहत डिप्टी मेयर पद के साथ इम्प्रूवमेंट कमेटी और बेस्ट कमेटी के चेयरमैन का पद शिंदे गुट की शिवसेना के खाते में जा सकता है.

रितु तावड़े घाटकोपर क्षेत्र से तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं और वह पहले शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं. वहीं राजश्री शिरवडकर भी तीसरी बार पार्षद बनी हैं. उनके पति राजेश शिरवडकर मुंबई बीजेपी के महासचिव हैं और वह पिछले कार्यकाल में स्थायी समिति की सदस्य रह चुकी हैं. शीतल गंभीर माहिम क्षेत्र से दूसरी बार पार्षद बनी हैं और वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं. साथ ही वह पूर्व विधायक सुरेश गंभीर की बेटी भी हैं.

