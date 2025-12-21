scorecardresearch
 
काला जादू दूर करने के नाम पर महिला से ठगी, 10 लाख रुपये की ज्वेलरी ले उड़ा ठग

महाराष्ट्र के मुंबई में एक महिला से ठगी का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि आरोपी ने काला जादू दूर करने के लिए पूजा का दावा कर महिला से 10 लाख रुपये की ज्वेलरी ठग ली. फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत पर जांच कर रही है.

काला जादू दूर करने के नाम पर महिला से 10 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के मुंबई में एक आदमी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि उसने एक महिला के घर पर 'काला जादू' दूर करने के लिए पूजा करने का दावा करके उससे 10 लाख रुपये की ज्वेलरी चुरा ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

यह भी पढ़ें: Pilibhit: पति और मां की मौत का डर दिखाकर महिला से ठगी, जेवर-मोबाइल लेकर बदमाश फरार

विले पार्ले पुलिस के मुताबिक आरोपी रामचंद्र सुतार ने शिकायत करने वाली महिला से कहा कि किसी ने उसके परिवार पर काला जादू कर दिया है और वह इसे ठीक करने के लिए कुछ पूजा कर सकता है. वह अक्टूबर में उसके घर आया और बहुत सारे पैसे लेकर पूजा की.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

अपनी अगली विज़िट के दौरान उसने महिला से कहा कि वह अपनी सारी सोने की ज्वेलरी एक स्टील के कंटेनर में रख दे. अगर वह ऐसा करेगी तो उसकी और उसके परिवार की किस्मत चमक जाएगी. साथ ही आरोपी ने यह भी कहा कि जब तक वह उससे न कहे, तब तक वह उसे खोले भी न.

यह भी पढ़ें: गर्ल्स हॉस्टल और टीचर्स के कमरों में काला जादू!...8वीं की 3 छात्राओं को स्कूल से निकाला

बाद में जब महिला ने अपने परिवार में एक शादी के लिए ज्वेलरी की ज़रूरत होने पर उसे खोला, तो चौंक गई. क्योंकि कंटेनर खाली था. पुलिस ने कहा कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश जारी है. 

