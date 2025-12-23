मुंबई एयरपोर्ट पर 48 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा ज़ब्त, 8 गिरफ्तार

मुंबई कस्टम्स टीम ने यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आठ यात्रियों से 48 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत का 48 किलो से ज़्यादा हाइड्रोपोनिक वीड ज़ब्त किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि यह ज़ब्ती कस्टम्स एयरपोर्ट कमिश्नरेट की एक टीम द्वारा 18 से 22 दिसंबर के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान की गई.

अधिकारी ने बताया कि प्रोफाइलिंग और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अधिकारियों ने बैंकॉक (थाईलैंड) और मस्कट (ओमान) से आने वाले यात्रियों को हिरासत में लिया. इसके बाद टीम ने अलग-अलग मामलों में शैम्पू की बोतलों और टिन स्नैक बॉक्स में छिपाकर रखा गया नशीला पदार्थ बरामद किया.

अधिकारी ने बताया कि बैंकॉक से यात्रा कर रहे पांच यात्रियों से कुल 35.045 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला. जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपये है. एक अन्य मामले में 18 दिसंबर को मस्कट से आए एक यात्री से 16.2 लाख रुपये की 81 ग्राम एम्फ़ैटेमिन बरामद की गई, और दो अलग-अलग मामलों में बैंकॉक से लौटे दो यात्रियों से 13 करोड़ रुपये की 13.003 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई.

अधिकारी ने साथ ही कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. ऑपरेशन के दौरान कस्टम्स टीम ने 35.18 लाख रुपये के 283 ग्राम हीरे के गहने और 24.91 लाख रुपये के 6.6 किलो पॉलिश किए हुए सेमी-प्रीशियस पत्थर भी ज़ब्त किए. अधिकारी ने बताया कि 22 दिसंबर को फुजैराह जा रहे यात्रियों से भी 45.26 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी.

