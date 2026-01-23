मुंबई में पुलिस अधिकारी के बेटे को अगवा करने की कोशिश, मां की सूझबूझ से टली वारदात

मुंबई से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक पुलिस अफसर के बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई. यह घटना बुधवार शाम मुंबई के वर्ली इलाके की है. गनीमत रही कि बच्चे की मां ने सतर्कता बरती और समय पर शोर मचा दिया. इससे अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई. आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

बच्चे के पिता सचिन ठोंबरे मुंबई पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और वर्तमान में कोलाबा पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं. पुलिस के अनुसार, बच्चे की मां शाम को घर पर खाना बना रही थीं, तभी उनका 5 साल का बेटा पड़ोस में ही रहने वाली बच्ची के साथ दुकान पर सामान लेने गया था. थोड़ी देर बाद बच्ची घर पर भागते हुए आई और उसने बताया कि कोई आदमी बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है.

बच्चे की मां तुरंत वहां पहुंचीं, उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी बच्चे को समुद्र किनारे ले जाने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया. उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया और बच्चे को सुरक्षित छुड़ा लिया गया. इसके बाद तुरंत मुंबई पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही वर्ली पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान 55 वर्षीय लक्ष्मण चौधरी के रूप में हुई है, जो साकीनाका इलाके का रहने वाला है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण की कोशिश से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी बच्चे को अगवा कर कहां ले जाना चाहता था और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

