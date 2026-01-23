scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई में पुलिस अधिकारी के बेटे को अगवा करने की कोशिश, मां की सूझबूझ से टली वारदात

मुंबई के वर्ली इलाके से सनसनीखेज घटना सामने आई है. मुंबई पुलिस में तैनात एक अधिकारी के 5 साल के बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई. हालांकि बच्चे की मां की सतर्कता से समय रहते बच्चे को बचा लिया गया. मां के शोर मचाते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Advertisement
X
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया. (Photo: Representational)
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया. (Photo: Representational)

मुंबई से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक पुलिस अफसर के बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई. यह घटना बुधवार शाम मुंबई के वर्ली इलाके की है. गनीमत रही कि बच्चे की मां ने सतर्कता बरती और समय पर शोर मचा दिया. इससे अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई. आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

बच्चे के पिता सचिन ठोंबरे मुंबई पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और वर्तमान में कोलाबा पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं. पुलिस के अनुसार, बच्चे की मां शाम को घर पर खाना बना रही थीं, तभी उनका 5 साल का बेटा पड़ोस में ही रहने वाली बच्ची के साथ दुकान पर सामान लेने गया था. थोड़ी देर बाद बच्ची घर पर भागते हुए आई और उसने बताया कि कोई आदमी बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है.

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का ड्रामा... पालघर की नाबालिग को अगवा कर महीनों तक किया रेप, अब आरोपी फरार

सम्बंधित ख़बरें

भीलवाड़ा में घरवालों ने बेटी को किया अगवा (Photo: Screengrab)
सुरक्षा मांगने SP ऑफिस पहुंची लड़की वहीं से अगवा, दौड़े पुलिसकर्मी तो स्कॉर्पियो से रौंदने की कोशिश
13 दिन बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को किया बरामद. (Photo: ITG)
किडनैप भाई-बहन 13 दिन बाद सकुशल बरामद, परिजनों ने ली राहत की सांस
man kidnapped kids
8 साल के दो बच्चों का अपहरण, स्कूल के लंच टाइम में क्लास से ले गया किडनैपर
Udaipur: CEO among three arrested for alleged gangrape of IT firm manager
शौच के लिए नाबालिग का किडनैप के बाद गैंगरेप, पुलिसकर्मी के शामिल होने का आरोप
समलैंगिक रिश्तों के विवाद में रची गई फर्जी किडनैप कहानी, 3 घंटे में खुला कपड़ा कारोबारी का राज

बच्चे की मां तुरंत वहां पहुंचीं, उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी बच्चे को समुद्र किनारे ले जाने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया. उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया और बच्चे को सुरक्षित छुड़ा लिया गया. इसके बाद तुरंत मुंबई पुलिस को सूचना दी गई.

Advertisement

सूचना मिलते ही वर्ली पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान 55 वर्षीय लक्ष्मण चौधरी के रूप में हुई है, जो साकीनाका इलाके का रहने वाला है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण की कोशिश से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी बच्चे को अगवा कर कहां ले जाना चाहता था और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement