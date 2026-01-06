scorecardresearch
 
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का ड्रामा... पालघर की नाबालिग को अगवा कर महीनों तक किया रेप, अब आरोपी फरार

पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई. फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद 17 साल की नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका अपहरण कर लिया गया. उस लड़की के साथ महीनों तक रेप किया गया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया गया. पढ़ें ये सनसनीखेज कहानी.

पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है (फोटो-ITG)
Instagram Love Trap Case: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम (Instagram) पर युवक से दोस्ती करना एक नाबालिग लड़की को बहुत महंगा पड़ गया. उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram के जरिए आरोपी युवक से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई. पुलिस का कहना है कि इसी दोस्ती ने आगे चलकर गंभीर जुर्म का रूप ले लिया.

दोस्ती से प्रेम संबंध और घर से भागना
पुलिस के मुताबिक, 17 साल की पीड़िता पालघर के वालिव इलाके की रहने वाली है. इंस्टाग्राम पर उसकी एक युवक से दोस्ती हुई, जो कुछ ही वक्त बाद प्रेम संबंध में बदल गई. आरोपी ने नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसा लिया. इसके बाद पीड़िता आरोपी के साथ मध्य प्रदेश चली गई. पुलिस के अनुसार, यह सब फरवरी 2025 के आसपास हुआ. परिवार को बिना बताए लड़की के घर से चले जाने के बाद उसकी तलाश शुरू की गई. उस वक्त परिजनों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी किस हालात से गुजरने वाली है.

महीनों तक शोषण का आरोप
पीड़िता फरवरी से सितंबर 2025 तक आरोपी के साथ मध्य प्रदेश में रही. इस दौरान उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया गया. पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसे लगातार प्रताड़ित किया. पीड़िता पूरी तरह आरोपी के नियंत्रण में थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था. इस दौरान वह लगातार डर और दबाव में जी रही थी.

किसी तरह भागकर पहुंची घर
लगातार शोषण और प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और सितंबर 2025 में आरोपी के चंगुल से भागने में सफल रही. वह किसी तरह वापस अपने माता-पिता के घर पहुंची. परिवार ने उसे देखकर राहत की सांस ली. पीड़िता ने घर लौटने के बाद आपबीती बताई, जिसके बाद पूरे मामले की गंभीरता सामने आई.

अश्लील पोस्ट और ब्लैकमेलिंग
पीड़िता के घर लौटने के बाद भी आरोपी की दरिंदगी खत्म नहीं हुई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें और सामग्री पोस्ट करना शुरू कर दिया. इसका मकसद उसकी छवि खराब करना और उसे दोबारा अपने पास लौटने के लिए मजबूर करना था. इस डिजिटल ब्लैकमेलिंग से पीड़िता और उसका परिवार बुरी तरह परेशान हो गया.

पहले भी दर्ज हो चुका था किडनैपिंग केस
पुलिस ने बताया कि जब फरवरी 2025 में नाबालिग लड़की लापता हुई थी, तब उसके परिवार ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था. हालांकि उस समय लड़की का कोई सुराग नहीं मिल सका था. बाद में उसके वापस लौटने और नए खुलासों के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज
पीड़िता की बहन की ताजा शिकायत के आधार पर पुलिस ने 28 दिसंबर 2025 को आरोपी के खिलाफ नया मामला दर्ज किया. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (रेप), पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं. हालांकि शिकायत में अपराध की रिपोर्टिंग में हुई देरी की वजह स्पष्ट नहीं की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

फरार आरोपी की तलाश में पुलिस
मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को फंसाने के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है. पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की है.

