scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई में भीषण सड़क हादसा... आरे कॉलोनी में BEST बस और ट्रक की भिड़ंत, चालक की मौत

मुंबई के आरे कॉलोनी में गुरुवार सुबह BEST बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. हादसा सुबह 6:20 बजे गेट नंबर-5 के पास हुआ. बारिश से सड़क फिसलन भरी होने के कारण टक्कर होने की बात कही गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
तीन लोग घायल.(Photo: Representational)
तीन लोग घायल.(Photo: Representational)

मुंबई के आरे कॉलोनी इलाके में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) की बस और एक ट्रक की आमने-सामने टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. यह हादसा सुबह करीब 6:20 बजे आरे कॉलोनी के गेट नंबर-5 के पास, आरे रोड पर एक बेकरी के सामने हुआ.

अधिकारियों के अनुसार, BEST की बस विक्रोली डिपो से बोरीवली ईस्ट की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था. इसी दौरान दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस व आपात सेवाओं को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: लड़की बनकर चैटिंग, फिर मुलाकात का बहाना… नवी मुंबई में 10वीं के छात्र का अपहरण, मांगी फिरौती

सम्बंधित ख़बरें

Sarfaraz Khan
Sarfaraz Khan बोले- सपने इतनी जल्दी पूरे नहीं होते
काशी से कटरा तक ... नए साल के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़
India welcomes New Year 2026 with enthusiasm
12 बजते ही जश्न में डूबा भारत... शिमला से मुंबई तक लोग बोले- हैप्पी न्यू ईयर
मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गोल्ड स्मगलर. (Photo: Representational)
मोम, पाउडर और 12 कैप्सूल... गिलास में छिपाकर बहरीन से लाया 3.89 करोड़ का सोना
राइड पीरी होने के बाद लड़की ने पैसे देने से किया इनकार.(Photo : x/@ghar ke kalesh)
कैब के पैसे दिए बिना भाग रही लड़की, चिल्लाता रहा ड्राइवर, सड़क पर हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

फिसलन भरी सड़क बनी हादसे की वजह

BEST के प्रवक्ता ने बताया कि सुबह बारिश होने के कारण सड़क काफी फिसलन भरी हो गई थी. इसी वजह से बस और ट्रक के बीच नियंत्रण बिगड़ गया और दोनों वाहन आपस में टकरा गए. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया.

प्रवक्ता के अनुसार, टक्कर के बाद ट्रक चालक स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच फंस गया था. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विशेष उपकरणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया. इसके बाद उसे तुरंत नगर निगम द्वारा संचालित ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया.

Advertisement

अस्पताल में ट्रक चालक को मृत घोषित किया गया

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने ट्रक चालक को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान केराजी पी ठाकुर (30) के रूप में हुई है, जो गुजरात का रहने वाला था. इस हादसे में ट्रक चालक का सहायक सुरेश परमार (28) भी घायल हुआ है.

अधिकारियों ने बताया कि सुरेश परमार का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं इस हादसे में BEST बस के चालक मोहम्मद रफीक शेख (48) को सिर और पैर में चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बस कंडक्टर को मामूली चोट, जांच जारी

BEST बस के कंडक्टर रविंद्र पांडुरंग शेम्बडकर (52) को मामूली चोटें आई थीं. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

BEST के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और हादसे की वजहों की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बारिश के अलावा किसी तरह की लापरवाही तो हादसे का कारण नहीं बनी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement