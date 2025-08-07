जालना में 13 साल की बच्ची से दरिंदगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र के जालना जिले से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. अंबड तहसील के एक गांव में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी की पहचान हनुमान बाबुराव गिरी के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, जब बच्ची के घर में कोई नहीं था, तभी आरोपी खेत का औजार यानी दरांती मांगने के बहाने घर में घुसा. इसके बाद उसने मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती की. घटना के बाद से बच्ची और उसका परिवार सदमे में है.

नाबालिग बच्ची के साथ रेप

जब बच्ची ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. डरी-सहमी बच्ची ने बाद में सारी बात अपनी मां को बताई. मां की शिकायत पर गोंदी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है. इस घटना से गांव में गुस्से और चिंता का माहौल है. पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और बच्ची को मेडिकल और काउंसलिंग की मदद दी जा रही है.



---- समाप्त ----