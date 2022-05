मुंबई: दहिसर-बोरीवली के बीच टूटा ओवरहेड वायर, कई लोकल ट्रेनें देर से चल रही हैं

मुंबई लोकल की कुछ ट्रेनों की रफ्तार पर कुछ देरी के लिए ब्रेक लग गया. दरअसल, सोमवार सुबह दहिसर-बोरीवली रेलवे स्टेशन के बीच ओवरहेड वायर टूट गया जिसके बाद कई ट्रेनें लेट हो गईं. कुछ लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चलीं. ट्रेनों के लेट होने के बाद लोकल ट्रेन के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

ट्रेनों के लेट होने के बाद कई लोग दहिसर रेलवे स्टेशन से बोलीवली तक पैदल जाते दिखे. चर्चगेट की ओर जाने वाली ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चलीं. लोकल ट्रेनों के लेट होने के बाद पश्चिम रेलवे की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 9 मई की सुबह बोरीवली और दहिसर स्टेशन के बीच ओवरहेड वायर टूटने के बाद लोकल ट्रेन के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

Due to Overhead Electric Wire breakdown between Dahisar - Borivali @ 5.50 hrs all UP through trains are being diverted through UP local line. UP fast locals delayed by 15 min.



Restoration work in progress & will be completed soon. Inconvenience caused is deeply regretted@drmbct