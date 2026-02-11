मुंबई: ‘गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और वो’ ...प्यार, जलन और हत्या की खौफनाक कहानी

मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में मंगलवार दोपहर एक 19 साल की लड़की शिफा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना फुरकानिया इलाके में हुई, जहां दिन के समय चली गोली से आसपास के लोग दहशत में आ गए. शिफा को नजदीक से गोली मारी गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. खून से सनी सड़क और खुलेआम हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए.

12 घंटे के भीतर दो आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने तुरंत जांच शुरू की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद ली. इसके बाद 12 घंटे के भीतर दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया. इनमें 25 साल की एक महिला, जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है, और उसका 23 साल का पुरुष साथी शामिल है.

लव ट्रायंगल और निजी विवाद बनी हत्या की वजह

शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे लव ट्रायंगल और निजी विवाद की वजह सामने आई है. अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता और आरोपियों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था. जोनल डीसीपी समीर शेख ने पुष्टि की कि यह हत्या आपसी रिश्तों और प्रेम संबंध से जुड़े विवाद का नतीजा है. आरोप है कि महिला ने अपने पुरुष साथी के साथ मिलकर शूटिंग की साजिश रची.

मामला दर्ज, हथियार के स्रोत की जांच जारी

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की हत्या से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल हथियार कहां से आया और क्या इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतका का संबंध पुरुष आरोपी से था, जो एक दूसरी महिला के साथ भी रिश्ते में था. तीनों के बीच पहले हुए झगड़े साजिश में बदले और शिफा की हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आगे पूछताछ के बाद ही और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी.

