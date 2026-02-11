scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई: ‘गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और वो’ ...प्यार, जलन और हत्या की खौफनाक कहानी

मुंबई के शिवाजी नगर में 19 वर्षीय शिफा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना फुरकानिया इलाके में हुई. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर एक 25 वर्षीय महिला और उसके 23 वर्षीय साथी को गिरफ्तार किया. शुरुआती जांच में मामला लव ट्रायंगल और निजी विवाद से जुड़ा पाया गया. डीसीपी समीर शेख ने प्रेम संबंध विवाद को वजह बताया. हत्या में इस्तेमाल हथियार और संभावित तीसरे व्यक्ति की भूमिका की जांच जारी है.

Advertisement
X
मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में दिनदहाड़े शिफा नाम की 19 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई. Photo ITG
मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में दिनदहाड़े शिफा नाम की 19 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई. Photo ITG

मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में मंगलवार दोपहर एक 19 साल की लड़की शिफा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना फुरकानिया इलाके में हुई, जहां दिन के समय चली गोली से आसपास के लोग दहशत में आ गए. शिफा को नजदीक से गोली मारी गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. खून से सनी सड़क और खुलेआम हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए.

12 घंटे के भीतर दो आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने तुरंत जांच शुरू की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद ली. इसके बाद 12 घंटे के भीतर दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया. इनमें 25 साल की एक महिला, जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है, और उसका 23 साल का पुरुष साथी शामिल है.

लव ट्रायंगल और निजी विवाद बनी हत्या की वजह
शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे लव ट्रायंगल और निजी विवाद की वजह सामने आई है. अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता और आरोपियों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था. जोनल डीसीपी समीर शेख ने पुष्टि की कि यह हत्या आपसी रिश्तों और प्रेम संबंध से जुड़े विवाद का नतीजा है. आरोप है कि महिला ने अपने पुरुष साथी के साथ मिलकर शूटिंग की साजिश रची.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
Rajpal Yadav in Tihar Jail, घर में शादी की तैयारी
मुंबई की इस प्रॉपर्टी की खूब हो रह है चर्चा
मुंबई की इस बिल्डिंग में रहने के लिए लोगों को मिलते हैं लाखों रुपये
Rohit Shetty Residence Firing Case
रोहित शेट्टी फायरिंग केस:MCOCA कोर्ट ने 5 आरोपियों को 17 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा
Lawrence Bishnoi gang v/s Dawood Ibrahim network
लॉरेंस बनाम दाऊद... क्या मुंबई में शुरू हो गया गैंगवॉर का नया दौर? निशाने पर फिल्मी सितारे
Advertisement

मामला दर्ज, हथियार के स्रोत की जांच जारी
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की हत्या से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल हथियार कहां से आया और क्या इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था. 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतका का संबंध पुरुष आरोपी से था, जो एक दूसरी महिला के साथ भी रिश्ते में था. तीनों के बीच पहले हुए झगड़े साजिश में बदले और शिफा की हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आगे पूछताछ के बाद ही और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी.

---- समाप्त ----
इनपुट- एजाज खान
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement