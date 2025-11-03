scorecardresearch
 

Feedback

इस दिन होगा महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान, 685 सीटों के लिए तीन चरणों में होंगे मतदान

महाराष्ट्र में 685 स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा 5 या 6 नवंबर को होने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया था. तीन चरणों में होने वाले इन चुनावों में बीएमसी पर सबकी नज़र है, जिसे बीजेपी-शिंदे-फडणवीस गठबंधन संयुक्त रूप से लड़ सकता है.

Advertisement
X
मतदाता सूची पर विवाद के बीच महाराष्ट्र चुनाव आयोग अब देरी नहीं करेगा (File Photo: Reuters)
मतदाता सूची पर विवाद के बीच महाराष्ट्र चुनाव आयोग अब देरी नहीं करेगा (File Photo: Reuters)

महाराष्ट्र में लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव को टाला जा रहा था. लेकिन, अब संकेत मिले हैं कि निकाय चुनावों की तारीख अब तय होने के करीब है. पिछले कई महीनों से ये चुनाव टलते आ रहे थे. कुछ राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की थी.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग 5 या 6 नवंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है. राज्य में ये चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे.इस बार चुनाव में और देरी की संभावना नहीं है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दे चुका है कि वह 31 जनवरी 2026 से पहले चुनाव कराए. इस आदेश के बाद अब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया था कि वह किसी भी तरह से चुनावों को टाल न सके. यही वजह है कि अब आयोग नवंबर के पहले सप्ताह में औपचारिक घोषणा करने जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 3 नवंबर, सोमवार की अहम खबरें 
Maharashtra Doctors Protest
संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग, महाराष्ट्र के डॉक्टर कल से करेंगे राज्यव्यापी हड़ताल 
Farmer leader Bachchu Kadu has launched a scathing attack on those criticising his state-wide agitation
'हमने सेटिंग नहीं की, सरकार को झुकाया', किसान नेता बच्चू कडू का आलोचकों को जवाब 
प्रेग्नेंट जॉब ऑफर से ठगी करते हैं स्कैमर. (Photo AI-generated)
प्रेग्नेंट करने का ऑफर और महिला का वीडियो... ठगों की नई जेनरेशन की चौंका देने वाली कहानी 
एनआरआई ने बच्ची को जबरन पिलाई शराब, किया शोषण. (Photo: Representational)
ढाई लाख लेकर मां ने बच्ची को 70 साल के NRI के पास भेजा 

तीन चरणों में होंगे चुनाव, कुल 685 निकायों पर मतदान

महाराष्ट्र में कुल 685 स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं. इनमें 29 नगर निगम, 32 जिला परिषदें, 42 नगर पंचायतें, 248 नगर परिषदें और 336 पंचायत समितियाँ शामिल हैं. इसका मतलब है कि राज्य के लगभग हर जिले में चुनावी हलचल तेज होने वाली है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'हमने सेटिंग नहीं की, "MP में सरकारी एंबुलेंस का टायर बीच रास्ते में हुआ पंचर, एक घंटे तक नहीं मिली स्टेपनी, मरीज ने तोड़ा दम

BMC चुनाव में एकजुट दिखेगा गठबंधन

इस बीच, बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने साफ किया है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) का चुनाव गठबंधन के तीनों दल मिलकर लड़ेंगे. यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एक साथ मैदान में उतरेंगे.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की सियासत में सबसे अहम रहेगा, क्योंकि मुंबई का नगर निगम न सिर्फ राज्य की राजधानी का दिल है, बल्कि यहां का नतीजा आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement