इस दिन होगा महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान, 685 सीटों के लिए तीन चरणों में होंगे मतदान

महाराष्ट्र में लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव को टाला जा रहा था. लेकिन, अब संकेत मिले हैं कि निकाय चुनावों की तारीख अब तय होने के करीब है. पिछले कई महीनों से ये चुनाव टलते आ रहे थे. कुछ राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की थी.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग 5 या 6 नवंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है. राज्य में ये चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे.इस बार चुनाव में और देरी की संभावना नहीं है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दे चुका है कि वह 31 जनवरी 2026 से पहले चुनाव कराए. इस आदेश के बाद अब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया था कि वह किसी भी तरह से चुनावों को टाल न सके. यही वजह है कि अब आयोग नवंबर के पहले सप्ताह में औपचारिक घोषणा करने जा रहा है.

तीन चरणों में होंगे चुनाव, कुल 685 निकायों पर मतदान

महाराष्ट्र में कुल 685 स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं. इनमें 29 नगर निगम, 32 जिला परिषदें, 42 नगर पंचायतें, 248 नगर परिषदें और 336 पंचायत समितियाँ शामिल हैं. इसका मतलब है कि राज्य के लगभग हर जिले में चुनावी हलचल तेज होने वाली है.

BMC चुनाव में एकजुट दिखेगा गठबंधन

इस बीच, बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने साफ किया है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) का चुनाव गठबंधन के तीनों दल मिलकर लड़ेंगे. यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एक साथ मैदान में उतरेंगे.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की सियासत में सबसे अहम रहेगा, क्योंकि मुंबई का नगर निगम न सिर्फ राज्य की राजधानी का दिल है, बल्कि यहां का नतीजा आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर सकता है.

