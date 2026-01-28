मॉडलिंग थी पसंद, पापा के कहने पर बनीं फ्लाइट अटेंडेंट... अजित पावर के साथ जान गंवाने वाली पिंकी की कहानी

एनसीपी नेता अजित पवार के साथ उड़ान भरने वाली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की विमान हादसे में मौत के बाद उनके परिवार में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि यह अजित पवार के साथ पिंकी माली की चौथी फ्लाइट थी. बेटी के करियर को लेकर उनके पिता शिवकुमार माली ने अहम भूमिका निभाई थी. पढ़ाई पूरी होने के बाद पिंकी के सामने मॉडलिंग और एविएशन इंडस्ट्री, दोनों क्षेत्रों में जाने का विकल्प था. पिंकी दोनों ही क्षेत्रों में रुचि रखती थीं, लेकिन पिता के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन पर उन्होंने एविएशन सेक्टर को चुना.

और पढ़ें

पिंकी पर था परिवार को गर्व

परिवार का कहना है कि जब पिंकी ने आसमान में उड़ान भरनी शुरू की थी, तो उन्हें उस पर बेहद गर्व महसूस होता था. हादसे की खबर सामने आने और यह पता चलने के बाद कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में अजित पवार भी सवार थे, परिवार को अंदेशा हो गया था कि पिंकी उसी फ्लाइट में होंगी. इसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. फिलहाल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं और परिवार को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया गया है.

जौनपुर का रहने वाला है पिंकी का परिवार

पिंकी माली का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है. उनके पिता शिवकुमार माली ने बताया कि वर्ष 1989 में वह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्राई क्लीनर का काम करते थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के कार्यकाल के दौरान उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसके बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया. उन्हें बताया गया था कि यदि यह गलती किसी अन्य फ्लाइट में होती तो माफ की जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के विमान में ऐसी चूक स्वीकार्य नहीं थी. इसके बाद शिवकुमार माली ने ड्राइविंग का व्यवसाय शुरू किया.

Advertisement

हादसे से एक रात पहले पिंकी ने परिवार से की थी बात

हादसे से एक रात पहले पिंकी माली ने अपने परिवार से फोन पर आखिरी बातचीत की थी. उन्होंने बताया था कि वह अजित पवार के साथ बारामती जा रही हैं और इसके बाद नांदेड़ के लिए रवाना होंगी. पिंकी के पिता शिवकुमार माली एनसीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी अजित पवार से बातचीत भी होती थी. दुर्घटना की खबर मिलते ही पूरा परिवार सदमे में चला गया.

---- समाप्त ----