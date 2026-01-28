scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मॉडलिंग थी पसंद, पापा के कहने पर बनीं फ्लाइट अटेंडेंट... अजित पावर के साथ जान गंवाने वाली पिंकी की कहानी

एनसीपी नेता अजित पवार के साथ उड़ान भर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की विमान हादसे में मौत से परिवार में गहरा शोक है. पिंकी की चौथी फ्लाइट थी और उन्होंने मॉडलिंग और एविएशन में से एविएशन क्षेत्र को पिता शिवकुमार माली के प्रोत्साहन पर चुना था. परिवार का कहना है कि पिंकी की उड़ान पर उन्हें गर्व था. हादसे की रात पिंकी ने परिवार से बारामती और नांदेड़ की यात्रा की जानकारी दी थी. माली परिवार जौनपुर का रहने वाला है. हादसे के बाद परिवार सदमे में है और प्रशासन द्वारा सहायता का आश्वासन दिया गया है.

Advertisement
X
अजित पवार की फ्लाइट की अटेंडेंट पिंकी माली को मॉडलिंग और एविएशन सेक्टर दोनों पसंद था. Photo ITG
अजित पवार की फ्लाइट की अटेंडेंट पिंकी माली को मॉडलिंग और एविएशन सेक्टर दोनों पसंद था. Photo ITG

एनसीपी नेता अजित पवार के साथ उड़ान भरने वाली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की विमान हादसे में मौत के बाद उनके परिवार में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि यह अजित पवार के साथ पिंकी माली की चौथी फ्लाइट थी. बेटी के करियर को लेकर उनके पिता शिवकुमार माली ने अहम भूमिका निभाई थी. पढ़ाई पूरी होने के बाद पिंकी के सामने मॉडलिंग और एविएशन इंडस्ट्री, दोनों क्षेत्रों में जाने का विकल्प था. पिंकी दोनों ही क्षेत्रों में रुचि रखती थीं, लेकिन पिता के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन पर उन्होंने एविएशन सेक्टर को चुना.

पिंकी पर था परिवार को गर्व
परिवार का कहना है कि जब पिंकी ने आसमान में उड़ान भरनी शुरू की थी, तो उन्हें उस पर बेहद गर्व महसूस होता था. हादसे की खबर सामने आने और यह पता चलने के बाद कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में अजित पवार भी सवार थे, परिवार को अंदेशा हो गया था कि पिंकी उसी फ्लाइट में होंगी. इसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. फिलहाल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं और परिवार को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया गया है.

जौनपुर का रहने वाला है पिंकी का परिवार
पिंकी माली का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है. उनके पिता शिवकुमार माली ने बताया कि वर्ष 1989 में वह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्राई क्लीनर का काम करते थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के कार्यकाल के दौरान उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसके बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया. उन्हें बताया गया था कि यदि यह गलती किसी अन्य फ्लाइट में होती तो माफ की जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के विमान में ऐसी चूक स्वीकार्य नहीं थी. इसके बाद शिवकुमार माली ने ड्राइविंग का व्यवसाय शुरू किया.

सम्बंधित ख़बरें

हादसे में पिंकी माली की जान चली गई. Photo ITG
अजित पवार के साथ प्लेन क्रैश में अटेंडेंट पिंकी की मौत, पिता करते थे ड्राई क्लीनर का काम
Bombardier Learjet 45XR Chartered Plane
कैसा है वो जेट जिसमें Ajit Pawar का निधन?
महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन
Baramati airport plane crash history
2019, 2023 और... जहां हुआ अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहां पहले भी हुए हैं हादसे
अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया वीडियो (Photo: Screengrab)
अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया Video... अचानक एक तरफ झुका प्लेन, फिर गिरते ही बना आग का गोला
Advertisement

हादसे से एक रात पहले पिंकी ने परिवार से की थी बात
हादसे से एक रात पहले पिंकी माली ने अपने परिवार से फोन पर आखिरी बातचीत की थी. उन्होंने बताया था कि वह अजित पवार के साथ बारामती जा रही हैं और इसके बाद नांदेड़ के लिए रवाना होंगी. पिंकी के पिता शिवकुमार माली एनसीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी अजित पवार से बातचीत भी होती थी.  दुर्घटना की खबर मिलते ही पूरा परिवार सदमे में चला गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार प्लेन क्रैश
    करियर राशिफल
    Advertisement